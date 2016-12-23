«أدنوك للتوزيع» تفتتح 3 محطات خدمة في الشارقة

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة «أدنوك للتوزيع» 3 محطات خدمة جديدة شملت «سيح المهب» و«أسرار» و«الغافية» في إمارة الشارقة، حيث تندرج هذه المحطات الثلاث ضمن اتفاقية نقل الأصول الموقَّعة مع شركة «إينوك»، وليصل إجمالي محطات خدمة «أدنوك للتوزيع» العاملة في الإمارة في الوقت الراهن إلى 91 محطة خدمة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع» في بيان أمس: «في الوقت الراهن، تمتلك (أدنوك للتوزيع) شبكة مميزة من محطات الخدمة في إمارة الشارقة، ويمثل افتتاحنا للمحطات الثلاث الجديدة دعماً قوياً لخططنا الرامية إلى مواصلة تعزيز مستويات وجودنا الجغرافي على مستوى الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام».

وأضاف الراشدي: «نحن حريصون على إتاحة المجال أمام شريحة أكبر من الجمهور للاستفادة من خدماتنا ومنتجاتنا عالية الجودة، الأمر الذي يحتِّم علينا مواصلة نهجنا التوسعي في مختلف مناطق الدولة، حيث تحمل خططنا المستقبلية في طياتها إضافة 8 محطة خدمة جديدة إلى شبكتنا في إمارة الشارقة في المستقبل القريب».

وتقع محطة خدمة «سيح المهب» على دوّار السيجي في طريق الذيد مسافي، وجُهِّزت بـ3 جزر و5 مضخات، وتقدم على مدار الساعة خدمات التزوّد بالوقود بنوعيه «خصوصي 95» و«سوبر 98» والديزل الصديق للبيئة.

وتقع محطة خدمة «أسرار» على شارع النهدة في منطقة النهدة في الشارقة، حيث جُهزت بـ5 جزر و5 مضخات لتقدم على مدار الساعة خدمات التزوّد بالوقود بنوعيه «خصوصي 95» و«سوبر 98» والديزل الصديق للبيئة إلى جانب متاجر «واحة أدنوك»، ومطعم للوجبات السريعة.

أما محطة خدمة «الغافية»، فتقع على شارع الشيخ ماجد بن صقر القاسمي وبجانب حديقة الغافية، وجُهزت بـ4 جزر و4 مضخات وتوفر على مدار الساعة خدمات التزوّد بالوقود بنوعيه خصوصي 95 وسوبر 98 والديزل الصديق للبيئة إلى جانب متاجر «واحة أدنوك».

وتستكمل «أدنوك للتوزيع» التحضيرات اللازمة لإطلاق خدمة الغسيل الآلي السيارات في المحطة في المستقبل القريب. وحرصت «أدنوك للتوزيع» على تسخير إمكانياتها وخبراتها لتعزيز المرافق والخدمات، خصوصاً مرافق قطاع التجزئة، حيث شملت أعمال التطوير التي أُجريت على هذه المحطات: تحويل العلامة التجارية، وتطوير البنية التحتية لتتوافق مع ما تعتمده الشركة من معايير، إضافة إلى رفع مستويات الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن «أدنوك للتوزيع» تهدف إلى افتتاح محطة خدمة «الميدان» الجديدة بالكامل بنهاية عام 2016 ليصبح إجمالي عدد المحطات العاملة في إمارة الشارقة 92 محطة.