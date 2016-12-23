سهيل المزروعي: دول «التعاون» ملتزمة بقرار تخفيض إنتاج النفط

هاشم المحمد (أبوظبي)

أكد معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، أن دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في «أوبك»، ملتزمة بقرارات تخفيض إنتاج النفط، وتم إعلان ذلك بشكل صريح، ودعا جميع دول المنظمة الملتزمة بالتخفيض أن تخطر الأسواق والمشترين بنسب الخفض التي ستطرأ على إنتاجها.

وتوقع معاليه في تصريحات صحفية على هامش ملتقى وحفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين 2016 الذي نظمته وزارة الطاقة أمس تحت شعار «شركاء للارتقاء»، أن تشهد أسعار النفط حركات تصحيحية في السوق خلال الفترة المقبلة نتيجة التزام جميع المنتجين بنسب التخفيض المتفق عليها.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نهاية نوفمبر الماضي، على خفض محدود لإنتاجها النفطي في أول اتفاق من نوعه منذ 2008 وسط تنامي الضغوط الناجمة عن هبوط أسعار الخام.

وتم الاتفاق على خفض المنظمة لإنتاجها إلى نطاق بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يومياً. وتقدِّر «أوبك» إنتاجها الحالي بواقع 33.24 مليون برميل يومياً.