رئيس الدولة يصدر مرسوماً بترقية سفيرنا في واشنطن لدرجة وزير

أبوظبي (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بمنح يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، درجة وزير.
وقام السفير العتيبة منذ تعيينه سفيراً للإمارات في واشنطن في العام 2008م بدور مهم في توطيد أواصر العلاقات والصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وعكف على تطوير علاقات البلدين الصديقين.
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أنور قرقاش: يوسف العتيبة كفاءة وطنية بارزة
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قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - في تغريدة على «تويتر» إن «مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بمنح الأخ يوسف العتيبة درجة وزير تقدير في محلّه، أبو عمر كفاءة وطنية بارزة، وعطاؤه وإسهاماته لوطنه قيّمة».