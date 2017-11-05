رئيس الدولة يصدر مرسوماً بترقية سفيرنا في واشنطن لدرجة وزير

أبوظبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بمنح يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، درجة وزير.

وقام السفير العتيبة منذ تعيينه سفيراً للإمارات في واشنطن في العام 2008م بدور مهم في توطيد أواصر العلاقات والصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وعكف على تطوير علاقات البلدين الصديقين.

كما عمل معاليه بشكل وثيق مع المسؤولين في الحكومة الأميركية وفي القطاع التجاري بهدف تعزيز الروابط التجارية، كذلك بذل معاليه جهوداً مقدرة في إرساء علاقات قوية في المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية عن طريق شراكات وبرامج تبادل مع مؤسسات أميركية مثل مستشفى كليفلاند وجامعة نيويورك ومستشفى الأطفال في واشنطن وجامعة جونز هوبكنز، ومجموعة متاحف سمثسونيان الشهيرة. ويواصل السفير العتيبة دوره في تمتين أواصر الصداقة والتعاون البناء والعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

أنور قرقاش: يوسف العتيبة كفاءة وطنية بارزة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - في تغريدة على «تويتر» إن «مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة بمنح الأخ يوسف العتيبة درجة وزير تقدير في محلّه، أبو عمر كفاءة وطنية بارزة، وعطاؤه وإسهاماته لوطنه قيّمة».