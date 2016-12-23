«دبي للتسوق 2017».. 34 يوماً من الجوائز والاحتفالات

دبي (الاتحاد)

بدأت دبي رسميا العد التنازلي لانطلاق مهرجان دبي للتسوق بنسخته الثانية والعشرين، ومع تبقي 3 أيام فقط على انطلاق الدورة الجديدة يترقب ملايين المتسوقين اليوم الافتتاحي للمهرجان الحافل بالفعاليات المذهلة وتجارب التسوق المميزة.

ويشهد مهرجان دبي للتسوق لعام 2017 عودة السحوبات الرائعة وفرص الفوز بالعديد من الجوائز المذهلة، التي تتضمن:

عرض «12 ساعة تسوق حصرية» مع بداية السنة الجديدة تنظمها مجموعة ماجد الفطيم العقارية في مراكزها التجارية العديدة في أنحاء دبي، وتقدم المحال التجارية خلاله خصومات حصرية تصل نسبتها إلى 90% لمدة 12 ساعة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بقسائم تسوق تبلغ قيمتها 50 ألف درهمٍ. سحوبات إنفينيتي الكبرى والتي تقدم فرصة لأحد المحظوظين بالفوز بسيارة إنفينيتي QX70 و150 ألف درهم نقدًا يوميا. سحوبات نيسان الكبرى التي تتيح الفرصة يوميًا للفوز بسيارة جديدة من طراز نيسان. سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى التي تنظمها مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والتي تقدم جائزة يومية مقدارها 1 كيلوجرام من الذهب. عروض تسوق واربح جوائز بمليون درهم تقدمها مراكز التسوق المشاركة في الحملة الترويجية لمجموعة مراكز التسوق في دبي. عروض VISA المستحيلة التي تتضمن خصومات تتراوح بين 20% و80%، على مجموعة كبيرة من المنتجات ابتداءً من الإلكترونيات ووصولًا إلى السيارات. كما يقدم العديد من مراكز التسوق في دبي خلال حدث المهرجان حملات وعروض ترويجية تتيح الفرصة أمام المتسوقين للحصول على تجربة تسوق مميزة ترتكز على أسعار مخفضة على مختلف أنواع البضائع وجوائز قيمة تتنوع بين السيارات الفاخرة والمبالغ النقدية والقطع الذهبية.

كما تشهد دبي خلال فترة المهرجان استعراضات مذهلة للألعاب النارية التي تزين سماء المدينة وتتواصل طوال شهر يناير مساء كل خميسٍ وجمعةٍ وسبتٍ.

ويلبي المهرجان رغبة الباحثين عن تجربة تسوق بأسلوب فريد ومميز، ويعود السوق الموسمي في عامه الرابع على التوالي إلى منطقة برج بارك قرب برج خليفة، ويسعى السوق الموسمي إلى دعم المصممين الناشئين سواءٌ من المقيمين في الدولة أم دول المنطقة وتوفير فرصة استعراض مواهبهم وتصاميمهم أمام المتسوقين ضمن إحدى أهم مناطق التسوق في دبي.

وبالإضافة إلى ذلك، تعود واحة السجاد والفنون التي تعد من أولى الفعاليات المرافقة لمهرجان دبي للتسوق، وتعرض للزوار والمتسوقين مجموعة من السجاد اليدوي النادر والفاخر، الفريد بتصاميمه المميزة التي أبدعها صانعون ينتمون للعديد من الدول المختلفة.

كما يحفل مهرجان دبي للتسوق 2017 بالعديد من الفعاليات والعروض التي تؤكد مكانته وموقعه كأعرق مهرجان تسوق في المنطقة.