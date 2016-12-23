أنظمة القطر «الذكية».. طفرة في عالم السيارات

يحيى أبوسالم (دبي)

يبدو أن الذكاء الصناعي، بدأ يلعب دورا واضحا في حل مشاكل القطر للمركبات، وذلك من خلال ما كشفته اليابانية العريقة نيسان من خلال نظام قطر المركبات الذكية «IVT»، الحصري والخاص بها، والذي يعمل بشكل تلقائي من دون تدخل بشري. حيث يوظف المشروع الجديد الخرائط المعلوماتية وتقنيات الاتصال المختلفة، لتعزيز العلاقة بين السيارة الكهربائية الذكية والبنية التحتية، ما يشكل خطوةً إضافيةً نحو تحقيق رؤية الشركة للتكامل الذكي. ورغم أن تقنية «القطر» الذكية هذه، مازالت محصورة على الشركة اليابانية، إلا أنه من المتوقع أن يتم تعميمها لتصبح الوسيلة الأكثر أماناً ونجاحاً وسهولة في قطر المركبات.

آلية العمل

يعمل نظام قطر المركبات الذكي من خلال سيارة «نيسان ليف»، التي تم تعديلها لتتمكن من قطر عربات نقل السيارات بين نقاط التحميل والتفريغ داخل مصنع الشركة. ولعل أهم ما يميز هذا النظام الذكي، هو أنه لا يحتاج لأي بنى تحتية خاصة، فهو يتميز عن نظم السيارات التقليدية «الموجهة تلقائياً لنقل الأجزاء»، والتي تتطلب غالباً تنصيب قضبان حديدية أو استخدام الشريط المغناطيسي، خلال عملية القطر.

إلا أن ما قدمته الشركة اليابانية عبر نظامها الذكي، مختلف تماماً عن النظم التقليدية، حيث تتمتع سيارة القطر الخاصة بقدرتها على القيادة الذاتية بشكل تام، حيث تم تزويدها بمجموعة من الكاميرات والماسحات الضوئية العاملة بالليزر التي تكشف علامات تحديد المسار وجوانب الطريق وغيرها من العقبات المحتملة أو المخاطر حول السيارة. ومن خلال تزويد السيارة بالمعلومات المرجعية، يمكن مقارنتها مع بيانات الخريطة التفاعلية، لتتمكن السيارة من تحديد موقعها على الطريق قبل المضي نحو وجهتها بشكل تلقائي.