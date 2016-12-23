5 ميزات تجعل «BMW 5» صعبة المنافسة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الألمانية بي أم دبليو، مؤخراً، عن الجيل السابع من سيارتها الفارهة الفئة الخامسة 2017، والتي تميزت إلى جانب الأناقة والفخامة والرقي، بطابع رياضي يوحي بمدى قوة السيارة وشراستها، إلى جانب عشرات الميزات والتقنيات الجديدة التي تحلى بها الجيل السابع من بي أم دبليو، مع ديناميكيات معززة، ومجموعة أنظمة مساعدة واتصالية لا تضاهى، إلى جانب نظام تشغيل متطور.

* متعة القيادة

تعمل الشركة الألمانية على تطبيق مفهوم EfficientLightweight للتصميم خفيف الوزن والاستخدام المتزايد للألمنيوم والفولاذ المتين من وزن سيارة السيدان، بمعدل 100 كيلوغرام مقارنةً بسابقتها. ويتميّز الهيكل ذات التصميم الجديد، بمركز ثقل منخفض، وتوزيع الوزن المتساوي، الأمر الذي يعزز المرونة الانعطافية، ويمنح قائد المركبة تجربة قيادة ديناميكية رائعة وراحة خلال الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى خيارات الهيكل المتعددة مثل Integral Active Steering ونظام الدفع الكليّ الذكيّ xDrive.

* القيادة الآلية