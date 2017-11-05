مقتل عشرات الانقلابيين بينهم قائد عسكري باليمن

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الرياض)

صرح المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه تم إطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأفاد العقيد المالكي بأن الصاروخ كان باتجاه العاصمة الرياض، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه من قبل سرايا «البيتريوت»، وقد أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا بمنطقة غير مأهولة بشرق مطار الملك خالد الدولي، ولم يكن هناك أي إصابات.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المسلّحة، يثبت تورط إحدى دول الإقليم الراعية للإرهاب بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان، يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وقتل عشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وحلفائها أمس، باستمرار المعارك العنيفة مع قوات الشرعية في اليمن، وفي غارات جوية متفرقة للتحالف العربي. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بمقتل 17 متمرداً حوثياً بينهم قائد لواء عسكري مؤيد للانقلابيين، وستة من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية، بمعارك دارت في العديد من جبهات القتال بمحافظة تعز.