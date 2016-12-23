مشاكل إنتاجية وتسويقية تطارد مسلسلات رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

رغم الإعلان عن عشرات المسلسلات التلفزيونية لتقديمها خلال شهر رمضان المقبل والتي يشارك في بطولتها عشرات الفنانين والفنانات من مختلف الأجيال، فإن الأعمال التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، في حين خرج بعض ما أعلن عن تقديمه من السباق بسبب مشاكل إنتاجية وتسويقية، ولا يزال الغموض يحيط بالبعض الثالث، خصوصاً وأنه لم يتم الانتهاء إلا من كتابة نحو ثلث حلقاتها فقط، رغم أن المتبقي على رمضان شهور قليلة.

في مقدمة المسلسلات التي تأكد خروجها من السباق «الشهرة» لعمرو دياب، وجاء الخروج بسبب ضيق الوقت وعدم الاستقرار على مؤلف يكتب ما ينشده دياب ومخرج المسلسل طارق العريان، رغم الاستعانة بأكثر من مؤلف لكتابة العمل، كما خرج مسلسل «أبيه فتحي» لمحمد هنيدي من السباق، ورغم إعلان جهة إنتاج المسلسل أن الخروج جاء بسبب ارتباط هنيدي بفيلم سينمائي جديد، فإن السبب الحقيقي جاء بسبب ارتباط يوسف معاطي، مؤلف «أبيه فتحي» بمسلسل آخر «عفاريت عدلي علام» لعادل إمام الذي اشترط أن ينتهي معاطي من كتابة مسلسله أولاً، ولأنه لم ينته إلا من كتابة 10 حلقات منه إلى الآن، تعذر تنفيذ مسلسل هنيدي وتأجل إلى العام القادم، وتعطل تنفيذ مسلسل «دم مريم» بطولة رانيا يوسف وروبى وسوسن بدر قبل تصويره بأيام، بسبب وصول خلافات مخرجه أسامة فوزي ومؤلفه محمد أمين راضي الى طريق مسدود، وهو ما أدى إلى اعتذار المخرج وارتباطه بعمل آخر، وتواجه مي عزالدين صعوبة كبيرة في العثور على نص تواصل من خلاله حضورها الرمضاني، فبعدما عثرت على قصة تناسبها لدى المؤلف محمد سليمان عبدالملك الذي قدمت معه العام الماضي مسلسل «وعد»، وجدته مشغولاً بمسلسل «الحصان الأسود» لأحمد السقا، ولا يزال البحث جارياً عن سيناريست آخر يكتب سيناريو وحوار قصة المسلسل الذي يحمل عنوان «رسايل»، وواجه الجزء الثاني من «أفراح ابليس» لجمال سليمان وتأليف مجدي صابر مشكلة تمثلت في اعتذار عبلة كامل التي شاركت في بطولة الجزء الأول عن المشاركة في الجزء الجديد، واعتذرت أكثر من فنانة رشحت بدلاً منها، ومنهن صابرين وسوسن بدر وسلاف فواخرجي بسبب ارتباطهن بمسلسلات أخرى، وتسبب اعتذار المخرج سامح عبدالعزيز عن اخراج أول بطولة تلفزيونية لظافر العابدين في تأجيل المسلسل إلى العام القادم.

مرحلة الكتابة

كما اعتذرت ليلى علوي عن عدم بطولة مسلسل «قتل خطأ» للمؤلف مدحت عبدالقادر والمخرج حسني صالح، بعدما انتظروها لأكثر من شهر لم ترد عليهم سلباً أو إيجاباً، وهو ما ضيع عليهم فرصة لحاق العمل بشهر رمضان، خصوصاً مع ارتباط باقي النجمات بمسلسلات أخرى، ولا يزال عدد آخر من المسلسلات في مرحلة الكتابة الأولى بسبب اعتذار مؤلفيها عن عدم استكمالها لخلافات مع أبطالها أو منتجيها أو لارتباطهم بأعمال أخرى، وفي مقدمتها مسلسل محمد رمضان «مرزوق وايتو» الذي اعتذر عن عدم كتابته أيمن بهجت قمر، و«لأعلى سعر» ليسرا والذي توقف بسبب وفاة مؤلفه عبدالله حسن، وبحث يسرا عن مسلسل آخر، كما يواجه بعض المسلسلات ومنها «الحصان الأسود» لأحمد السقا وتأليف محمد سليمان عبدالملك وإخراج أحمد خالد موسى، ومسلسل تامر حسني وياسمين عبدالعزيز مشاكل من نوع آخر تتمثل في ارتباط السقا وتامر بتصوير فيلمين جديدين.