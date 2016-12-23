أبوظبي.. كوكب المهرجانات

نسرين درزي (أبوظبي)
نمت في أبوظبي البيئة الحاضنة لتنظيم واستضافة أهم الأحداث المتخصصة حتى غدت عاصمة المهرجانات الدولية التي يقصدها السياح والخبراء من أصقاع الأرض. فهذه المدينة المثابرة لتحتل الصدارة في الإنجازات والإضاءة على أوجه الرقي فيها، تغفو كل يوم على فعالية بارزة لتستيقظ من جديد على مبادرة جامعة لخيوط الترفيه وألوان التألق. وهي في كل مرة تكشف عن تظاهرات احتفالية تمنح مرافقها حراكاً ثقافياً تنموياً يضج بالمرح والاستمتاع وخوض تجارب غير مسبوقة.
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والعالمية التي وصلت إليها أبوظبي في تربعها على قائمة وجهات الجذب السياحي، تعزز مفهوم احتضانها لأوسع تجمع لمهرجانات الضيافة والمأكولات المتواصلة على مدار العام. ومع اختتام فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان أبوظبي للمأكولات اليوم الجمعة، ينطلق كرنفال طهي آخر من قلب باحات مهرجان زايد التراثي المستمر في منطقة الوثبة حتى الأول من العام المقبل. وكل ذلك ليس ببعيد عن «مذاق أبوظبي»، الذي يستعد من اليوم إلى برمجة دعواته لمشاهير الطهاة حول العالم ممن يسجلون انبهارهم بالمستوى المرموق لقطاع الضيافة في العاصمة. والذي يحصد باعتراف الخبراء الدوليين أعلى نسب التصويت حول تنوع المطابخ وجودة الخدمات التي تجتمع كلها على مائدة واحدة بأطباق وأصناف تفتح شهية الذواقة وتنعش الحراك السياحي. والاستمتاع وسط هذه الأجواء لا يقتصر على الوجبات العامرة، وإنما تثريه العروض الموسيقية والأسواق الشعبية التي تجعل للترفيه وجهاً أكثر إشراقاً.
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