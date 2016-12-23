12 خطوة لتهيئة طعام الأطفال

خورشيد حرفوش (القاهرة)

لطريقة تحضير الأغذية المخصصة للأطفال أهمية كبيرة نظراً لأن هناك كثيراً من الطرق تؤثر تأثيراً سلبياً على القيمة الغذائية للأطعمة، بل إن بعضها يفسد الفائدة المرجوة منها. فالمعالجة الخاطئة للمنتجات والأطعمة التي تقدم للطفل تخفض أو تزيل تماماً قيمة كثير من العناصر المهمة التي تحتاجها عملية النمو، ولا سيما الفيتامينات، والأملاح المعدنية. لهذا لا يكفي فقط كمية الغذاء اللازمة، أو نوعها، وإنما طريقة حفظها أو إنضاجها، أو إعدادها للتناول.

وتالياً تقدم الدكتورة أماني كمال، اختصاصية التغذية، 12 مبدأ أساسيا يجب على الأم مراعاتها في تهيئة وإعداد الطعام لأطفالها، وهي:

1- لا ينبغي غلي الحليب أكثر من مرة، ويكتفى بغليه جيداً لمدة عشر دقائق، وحفظ الزائد منه في الثلاجة بعد تبريده، ويمكن تسخينه أو تدفئته فقط قبيل تقديمه للطفل.

2- يجب وقاية الزبدة من الهواء والضوء، ويستحسن حفظها في أوعية مغطاة من الزجاج أو الصيني أو البروسلين. وتجنب الحفظ في أوعية بلاستيكية.