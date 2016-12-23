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لحفظ قيمته الغذائية

12 خطوة لتهيئة طعام الأطفال
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تاريخ النشر: الجمعة 23 ديسمبر 2016

خورشيد حرفوش (القاهرة)

لطريقة تحضير الأغذية المخصصة للأطفال أهمية كبيرة نظراً لأن هناك كثيراً من الطرق تؤثر تأثيراً سلبياً على القيمة الغذائية للأطعمة، بل إن بعضها يفسد الفائدة المرجوة منها. فالمعالجة الخاطئة للمنتجات والأطعمة التي تقدم للطفل تخفض أو تزيل تماماً قيمة كثير من العناصر المهمة التي تحتاجها عملية النمو، ولا سيما الفيتامينات، والأملاح المعدنية. لهذا لا يكفي فقط كمية الغذاء اللازمة، أو نوعها، وإنما طريقة حفظها أو إنضاجها، أو إعدادها للتناول.

وتالياً تقدم الدكتورة أماني كمال، اختصاصية التغذية، 12 مبدأ أساسيا يجب على الأم مراعاتها في تهيئة وإعداد الطعام لأطفالها، وهي:

1- لا ينبغي غلي الحليب أكثر من مرة، ويكتفى بغليه جيداً لمدة عشر دقائق، وحفظ الزائد منه في الثلاجة بعد تبريده، ويمكن تسخينه أو تدفئته فقط قبيل تقديمه للطفل.

2- يجب وقاية الزبدة من الهواء والضوء، ويستحسن حفظها في أوعية مغطاة من الزجاج أو الصيني أو البروسلين. وتجنب الحفظ في أوعية بلاستيكية.

3 - عدم تعريض الزبدة للحرارة كثيراً خلال الطبخ، ويفضل وضعها بعد الانتهاء من تحضير الطعام ليصبح جاهزاً للأكل، لأن خلطها مع الأكل وتعرضها للغليان طويلاً يفقدها كثيراً من خواصها وفوائدها والفيتامينات المفيدة فيها، بل إن كثرة الغليان أشبه بعملية تحليل المحتوى والمركبات «الهدرجة» التي تتم خلال تصنيع السمن والزيوت الصناعية، ويحول محتواها المفيد إلى مواد وعناصر أخرى ضارة. ... المزيد
     
 

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