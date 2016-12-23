البيئة المحفزة تشعل المنافسة بين المبتكرين الصغار

دبي (الاتحاد)

مع توجه دولة الإمارات إلى خلق بيئة ملهمة ومحفزة للابتكار، احتدمت التنافسية بين المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي لا تزال تتسابق إلى إطلاق مشروعات تخدم البيئة والمجتمع والإنسان، من خلال إقامة ورش ومسابقات لاكتشاف مواهب الطلاب، وخاصة في مرحلة النش، وتوفير منصات وأدوات لهم تساعدهم على عصف أفكارهم وإنتاج ابتكارات بسيطة تتطور تدريجياً لترتقي إلى رتبة اختراعات يتم تسجيل براءتها بأسمائهم، ولا تنتهي مهمة تلك المؤسسات التعليمية والمعاهد ونوادي العلوم التطبيقية عند هذا الإنجاز، بل إنها تواصل دعم مسيرة المبدعين والمبتكرين من طلابها وروادها ومنتسبيها وتأهيلهم للمشاركة في مسابقات محلية، وتشجيعهم على خوض منافسات دولية لرفع اسم الدولة في محافل علمية مرموقة.

رؤية مستقبلية

الابتكار هو سرّ سعادة الشعوب، هكذا تؤمن الدولة المتقدمة التي تمتلك رؤية مستقبلية لأجيالها القادمة، وقد نجحت الكثير من الدول التي كرست اهتمامها في التعليم لتصبح هي الوجهة الأولى عالمياً التي تسعى إلى تصدير أفضل الكوادر والخبراء والمتخصصين في كل المجالات إلى الأسواق الدولية التي غالباً ما تكون بأمس الحاجة إلى العقول والأدمغة التي تصنع الفارق بنظرة ثاقبة، وتحقق أروع النتائج وتواكب الأهداف برؤية فاحصة. لأن الاستثمار بالبشر، هو الثروة المستدامة للأجيال القادمة، وهذا هو نهج الإمارات التي أصبحت في السنوات الخمس الأخيرة شعلة من الإبداع والابتكار والاختراع، فقد شهدت مسابقاتها منافسات عديدة تصدرها طلبة، لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 ربيعاً، لكنهم رغم ذلك قدموا ابتكارات واختراعات أكبر من سنهم، تنطلق من مشكلات يومية مستلهمة من وحي واقعهم وبيئتهم، وتتلمس هموم الإنسان وتنشد راحته بل سعادته ورفاهياته أيضاً.

ولا يختلف اثنان على أن الابتكار والسعادة صنوان، كلاهما وجهان لعملة واحدة، فعلى سبيل المثال فإن صناعة الأمكنة من حدائق ووجهات ومولات ومعالم معمارية أحد مسببات السعادة، حيث تبث طاقة مبهرة وبهجة دائمة تأسر كل الحواس، يدخل فيها فن الابتكار بقوة ويمتد إلى إبداع اختراعات تواكب روح العصر، وهي تسهم بالنهاية في تحسين نمط العيش من خلال بدائل حياتية وابتكارات اجتماعية وحلول إنسانية تترك الأثر وتحتفي بالأفضل والأرقى والأحدث، ويشمل الابتكار أفكاراً كثيرة يمكن ترجمتها إلى مشروعات وأدوات تستهدف إسعاد الناس.