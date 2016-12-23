الإكسسوارات سر أناقة فساتين السهرة

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

قدم المصمم المصري شريف نصر، مؤخرا، مجموعته الجديدة لسهرات 2016، وهي تصاميم تعتمد على خامات مبتكرة وغير تقليدية تحمل بصمته ولمساته الفنية من خلال براعته في استغلال عدة خامات ودمجها لتصبح خامة جديدة لا يوجد مثيل لها بالأسواق.

وعن اختياره لنوعيات مختلفة بينها الخفيف الشفاف والسميك المتماسك، يوضح «أصنع بنفسي الخامات والأقمشة التي تخدم أفكاري وتناسب تصاميمي، فبعد أن أنتهي من رسم الموديل أبحث عن الخامات الملائمة له سواء كانت خامات خفيفة وشفافة مثل التول والشيفون والحرير والليكرا، أو متماسكة مثل البروكار، والتفتاه، والساتان، وأبدأ في الدمج بين أكثر من خامة، وأصنع بعض الزهور المجسمة أو الأكسسوارات من أقمشة أخرى لأحصل في النهاية على قطعة نسيج متفردة، وهو ما يحقق الأناقة المترفة».

ويضيف «أعتمد في تنفيذ أفكاري على فريق من الفنانين الموهوبين يهتمون بأدق التفاصيل، ولكل منهم تخصصه وخبرته في فنون الهوت كوتيور، ونتشارك في تصميم واختيار الإكسسوارات المتناغمة مع كل تصميم مثل الشال أو الحزام والحقيبة والحذاء وهناك تصاميم لأغطية الرأس تناسب الفساتين الخاصة بالمحجبات».

وحول فكرة المجموعة، يقول «كان هدفي تقديم أفكار جديدة تتلاءم وطبيعة الموسم وتخاطب مختلف الأذواق والأعمار، لذلك تضم المجموعة موديلات متنوعة بينها الطويل والقصير والرومانسي والجريء وبعض التصاميم يعتمد على القصات الضيقة المحبوكة والتي تجعل القوام يبدو أكثر رشاقة وأخرى تحدد خط الوسط، فيما أعدت ملامح لحقبة الخمسينيات والستينيات من خلال فساتين تعتمد على الجيبونة المنقوشة والكلوش والدبل كلوش».