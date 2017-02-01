أدانت الهجوم على المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك الإمارات: نتضامن مع كندا وموقفنا ثابت ضد الإرهاب



تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017 أبوظبي، عواصم (وام، وكالات) أدانت الإمارات الهجوم الإرهابي على المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك الكندية، والذي أسفر عن مقتل 6 مصلين أبرياء وإصابة 8 آخرين. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، موقف الإمارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها، والتي تهدد أمن واستقرار جميع دول العالم. وأعربت الوزارة عن تضامن الدولة ووقوفها إلى جانب الحكومة الكندية في ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.