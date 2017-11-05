شبح المجاعة في ضواحي دمشق

لويزا لوفيلاك *

في الأيام الأخيرة من حياة «سحر ديفيده»، كان والداها يخشيان من أن يؤدي عناقهما لها إلى كسرها. فقد كانت تتحرك بالكاد. وكانت ضعيفة إلى درجة أنها لا تقوى على البكاء. وفي بعض الأحيان كان طبيبها يعتقد أنها تبدو أشبه بهيكل عظمي أكثر من طفل يبلغ من العمر شهراً. وعندما توفيت الأسبوع الماضي، وعمرها 34 يوماً، أصبحت «سحر» ضحية صارخة للأزمة الإنسانية المتزايدة في جيب من ضواحي العاصمة السورية دمشق. وتحذر جماعات الإغاثة الآن من وقوع المزيد من الوفيات هناك.

قصة موت طفل من الجوع ليست بسيطة. ففي ضاحية الغوطة الشرقية المحاصرة، لم تتوقف الإمدادات الغذائية بين عشية وضحاها. وحتى بعد سنوات من العنف، ظلت بعض الأسر قادرة على التعامل مع الموقف، وإنفاق مدخراتها على الطعام الذي يباع بأسعار متضخمة، وإيجاد حلول مبتكرة عندما ينفد الوقود.

ولكن ببطء، وبعد سنوات من الحصار الحكومي، وتربح أباطرة الحرب والشلَل الدولي فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية المناسبة، شعر سكان هذه الضاحية، الذين كانوا يعرفون يوماً ما بأنهم سلة الخبز في دمشق، بأنهم قد وصلوا إلى نقطة الانهيار.

ويقول حمزة حسن، ممثل الجمعية الطبية السورية الأميركية في الغوطة الشرقية: «إن ما رأيناه مع الطفلة سحر كان مجرد بداية المأساة. وإذا استمرت الأمور كما هي، فسيكون هناك الكثير والكثير من الوفيات». وتعد الغوطة الشرقية، التي تقع شرق دمشق، واحدة من أكثر المناطق المهمة من الناحية الاستراتيجية. ولا يزال هناك نحو 385 ألف شخص يعيشون في المنطقة، التي كانت في الماضي أرضاً خصبة تزود العاصمة بالغذاء.

وعندما بدأ حصار الغوطة الشرقية في منتصف عام 2013، بادر رجال الأعمال من جانبي الخلاف السياسي بتهريب الغذاء والوقود والملابس من خلال شبكة من الأنفاق. وفي أواخر العام الماضي، استعاد النظام السوري المناطق المجاورة وأغلق هذه الطرق نهائياً. وفي 3 أكتوبر، بادر بإغلاق المدخل الوحيد الذي يمكن للقوافل التجارية والإنسانية الوصول إلى الغوطة الشرقية منه.