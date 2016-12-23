أدمغة الجدات «تستفيد» من مجالسة الأحفاد

ترجمة - عزة يوسف

ليس هناك أفضل من قضاء الوقت مع الأحفاد بالنسبة للجدات، ووفقاً لبحث جديد فإن مجالسة أحفاد من الأطفال لا تضفي فقط السرور والسعادة على حياتهن، بل يمكن أيضاً أن تفيد حالتهن العقلية أيضاً.

وشملت الدراسة، التي أجراها مشروع شيخوخة وصحة المرأة في أستراليا، ثلاثة اختبارات معرفية مختلفة لمجموعة تكونت من 186 امرأة بعد انقطاع الطمث، 120 منهن من الجدات.

ووجدت الدراسة أن الجدات اللاتي ساعدن في رعاية الأطفال ليوم واحد في الأسبوع على الأقل، حققن معدلاً أفضل في الاختبارات الإدراكية، ما يعني أن قضاء الوقت في رعاية الأحفاد يمكن أن يقلل مخاطر تطور خرف الشيخوخة والزهايمر.

إلا أن الدراسة كشفت أيضا، وفق موقع «cosmopolitan»، أن الكثير من مجالسة الأطفال يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، حيث سجلت الجدات اللاتي قمن بمجالسة أحفادهن خمس مرات أو أكثر في الأسبوع معدلاً أقل في الاختبارات المعرفية مقابل أولئك اللاتي جالسوهن مرة واحدة فقط في الأسبوع، غير أن الباحثين لم يتوصلوا إلى سبب ذلك.