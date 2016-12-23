عادات صباحية تسبب الإرهاق

هل غالباً ما تشعر باستنفاد طاقتك بحلول وقت الغداء؟ هل يعلق زملاؤك في العمل وأفراد أسرتك كثيراً حول مدى التعب الذي يبدو عليك؟ فإذا كنت غالباً ما تشعر بالإرهاق والنعاس خلال النهار، ينصح خبراء بإلقاء نظرة على روتينك اليومي، معددين 3 عادات مضرة يمارسها كثيرون، وهي:

* تخطي الإفطار:

الإفطار أهم وجبة في اليوم. ويؤكد خبراء تغذية ضرورة تناول وجبة إفطار صحي كامل حتى لا تنخفض طاقتك خلال فترة الصباح. وحذر الدكتور مارك فلانري، خبير التغذية ومقوم العظام، من تخطي وجبات الإفطار لأنه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب السكر في الدم، والسمنة، وانخفاض الأداء العقلي.

وقال إن الإفطار هو أكثر وجبة يتخطاها الذين يهرعون إلى أعمالهم صباحا، وليس لديهم شهية للطعام عندما يستيقظون، بل إن البعض يشعر بالغثيان في الصباح.

* عدم شرب الماء:

بدلاً من الإسراع إلى تناول فنجان من القهوة بمجرد دخول المطبخ في الصباح، تناول كوبا من الماء أولاً، لأن جسدك يفقد الماء عندما تنام من خلال التنفس والعرق. ويمكن أن يؤدي الجفاف البسيط إلى الشعور بالانهاك وضعف التركيز والمزاج السلبي والتعب.

* التعرض للتكنولوجيا:

في بعض الأحيان يكون من الضروري إرسال بعض الرسائل الإلكترونية في الصباح الباكر أو استقبال مكالمات مهمة، ولكن خبراء ينصحون بالحصول على مساحة فراغ وقضاء الوقت في قراءة كتاب جيد أو حتى مجرد التأمل في فترة الصباح، ما يجعلك تشعر بأنك أكثر انتعاشاً ونشاطاً عند الاسترخاء بعيداً عن التكنولوجيا.