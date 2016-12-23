عادات صباحية تسبب الإرهاق

هل غالباً ما تشعر باستنفاد طاقتك بحلول وقت الغداء؟ هل يعلق زملاؤك في العمل وأفراد أسرتك كثيراً حول مدى التعب الذي يبدو عليك؟ فإذا كنت غالباً ما تشعر بالإرهاق والنعاس خلال النهار، ينصح خبراء بإلقاء نظرة على روتينك اليومي، معددين 3 عادات مضرة يمارسها كثيرون، وهي:
* تخطي الإفطار:
الإفطار أهم وجبة في اليوم. ويؤكد خبراء تغذية ضرورة تناول وجبة إفطار صحي كامل حتى لا تنخفض طاقتك خلال فترة الصباح. وحذر الدكتور مارك فلانري، خبير التغذية ومقوم العظام، من تخطي وجبات الإفطار لأنه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب السكر في الدم، والسمنة، وانخفاض الأداء العقلي.
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* عدم شرب الماء:
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* التعرض للتكنولوجيا:
في بعض الأحيان يكون من الضروري إرسال بعض الرسائل الإلكترونية في الصباح الباكر أو استقبال مكالمات مهمة، ولكن خبراء ينصحون بالحصول على مساحة فراغ وقضاء الوقت في قراءة كتاب جيد أو حتى مجرد التأمل في فترة الصباح، ما يجعلك تشعر بأنك أكثر انتعاشاً ونشاطاً عند الاسترخاء بعيداً عن التكنولوجيا.