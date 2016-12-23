تتطوع لتقليد صوت ساعة «بيغ بن»

أبوظبي (الاتحاد)

من المقرر إيقاف قرع جرس ساعة بيغ بن الشهير في برج إليزابيث في العاصمة البريطانية لندن عن العمل في مطلع العام المقبل بسبب إصلاحات عاجلة في المبنى وفي الساعة نفسها.

ووفق موقع «mirror»، لم يتم إجراء أي تحسينات على البرج على نطاق واسع منذ 31 عاما، ما يعرض الساعة لخطر حقيقي بعدم حفظ الوقت المناسب. ويتوقع أن تستغرق الإصلاحات، بكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه استرليني، نحو ثلاث سنوات، فيما تغيب الساعة عن الساحة لأشهر عدة.

وبسبب ذلك، كتبت طالبة لإذاعة «بي بي سي 4» تطلب بأن تقلد صوت جرس ساعة بيغ بن بصوتها بشكل بث حي مباشر يوميا.

وفي رده عليها، قال محرر «بي بي سي» روجر سوير إنه «اقتراح رائع وفكرة مبتكرة للغاية»، معرباً عن شكره للفتاة التي خاطبها باسم الآنسة هانسون، لافتا أيضا إلى أن المهمة قد تكون أكبر من قدرة تلميذة لا تزال في المدرسة حيث سيتعين عليها أن تهرع كل يوم بعد اليوم الدراسي، وفي أيام العطلات الأسبوعية أيضا وفي منتصف الليل.

وأكد سوير للفتاة أنه رغم ذلك أعجب كثيرا بفكرتها، ومررها للمسؤولين الذين لهم حق اتخاذ مثل هذه القرارات.