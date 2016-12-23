مناهل ثابت: الطموح فضاء بلا سقف

أحمد النجار (دبي)

تتذكر اليمنية الدكتورة مناهل ثابت، أول عربية تنال لقب عبقرية العام ممثلة عن قارة آسيا عام 2013، موقفاً لا يزال حاضراً في ذهنها، عندما وجه إليها أحد المتنمرين في طفولتها عبارة «أنت لن تستطيعي عمل شيء»، معتبرة أن عبارته شكلت رافداً لحماسها وزاداً لإصرارها وقوة إرادتها، وحافزاً ملهماً دراستها في عالم الهندسة المالية والرياضيات الكمية، وتقول إن العبارة أشعلت بداخلها روح التحدي وجعلتها أكثر حماساً لتحقيق أحلامها والإيمان بأن الطموح فضاء رحب، وجبل بلا قمة.

تواضع الكبار

مناهل كانت طفلة توحد، وهي اليوم أذكى نساء العالم، وتفسر ذلك، قائلة: «التوحد أطياف وأنواع ويعد «الأسبرجرز» واحداً منها لكنه أسقط اليوم من قائمة التوحد ليعرف باضطراب «التحدي المجتمعي»، بمعنى أن الذين يعانونه يميلون للعزلة الاجتماعية، وهذا لا يؤثر في مستوى ذكاء الإنسان وقدراته العقلية، فالانعزال الاجتماعي مشكلة بحد ذاته، لأننا مجتمعات تفاعلية».

وتقول «لا أرى نفسي أذكى امرأة في العالم، رغم تصنيفي العالمي في هذا الخصوص، ليقيني أن الذكاء أكبر من أن يقاس، وليقيني أيضاً أن هناك نساء أذكى مني في هذه المعمورة، ربما لم نسمع عنهن، أو لم يتم اكتشافهن أو أن الإعلام لم ينصفهن بعد».