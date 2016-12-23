مناهل ثابت: الطموح فضاء بلا سقف

أحمد النجار (دبي)
تتذكر اليمنية الدكتورة مناهل ثابت، أول عربية تنال لقب عبقرية العام ممثلة عن قارة آسيا عام 2013، موقفاً لا يزال حاضراً في ذهنها، عندما وجه إليها أحد المتنمرين في طفولتها عبارة «أنت لن تستطيعي عمل شيء»، معتبرة أن عبارته شكلت رافداً لحماسها وزاداً لإصرارها وقوة إرادتها، وحافزاً ملهماً دراستها في عالم الهندسة المالية والرياضيات الكمية، وتقول إن العبارة أشعلت بداخلها روح التحدي وجعلتها أكثر حماساً لتحقيق أحلامها والإيمان بأن الطموح فضاء رحب، وجبل بلا قمة.
تواضع الكبار
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وتقول «لا أرى نفسي أذكى امرأة في العالم، رغم تصنيفي العالمي في هذا الخصوص، ليقيني أن الذكاء أكبر من أن يقاس، وليقيني أيضاً أن هناك نساء أذكى مني في هذه المعمورة، ربما لم نسمع عنهن، أو لم يتم اكتشافهن أو أن الإعلام لم ينصفهن بعد».
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