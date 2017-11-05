سلطان القاسمي يفتتح معرض «فنان العمل الواحد» لأعمال الراحل حسن شريف

الشارقة(وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، المعرض الاستعادي «فنان العمل الواحد» للفنان الإماراتي الراحل حسن شريف، الذي يستمر لغاية 3 فبراير 2018. تضمن المعرض الذي نظمته مؤسسة الشارقة للفنون في كلِّ من منطقة المريجة وبيت السركال، رسومات شريف الكاريكاتورية الأولى والأعمال التركيبية والتجميعية والأعمال شبه النظامية، إضافة لأعماله الأدائية ولوحاته التي أنجزها الفنان خلال الخمسة عقود الأخيرة من مسيرته الفنية، بالإضافة إلى أعماله الجديدة التي تعرض للمرة الأولى.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من قبل قيّمة المعرض الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، حول ما يضمه المعرض من أعمال فنية، وما يمثله من أهمية لجمهور الفن المحلي باعتباره رائد الفن المعاصر في المنطقة وأحد أهم التجارب الفنية التي احتضنتها إمارة الشارقة منذ بداياتها الأولى والتي أسهمت في التعريف بالفنون المفاهيمية ممارسة وتنظيراً وكتابة محايثة لحركات الفن العالمية، واستطاع الفنان الإماراتي الراحل حسن شريف أن يؤسس لتيار فني أسهم في تعميق الحراك الفني الراهن.

يأتي معرض «حسن شريف: فنان العمل الواحد» ليوثق التاريخ الاستثنائي للفنان الراحل منذ بداية السبعينيات وحتى عام 2016 سنة رحيله، وذلك عبر رحلة سردية بصرية تستعرض تجاربه الفنية على اختلاف أنماطها التعبيرية والإبداعية حيث عكست تجربته بمجملها مقارباته الجمالية الخاصة وتفاعله مع المكونات الاجتماعية والثقافية التي عايشها.حضر الافتتاح إلى جانب سموه الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخالد بن جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحة، وصلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف والدكتور ميكيل كولمان رئيس اتحاد الناشرين الدوليين وعدد من المسؤولين والفنانين.