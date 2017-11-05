الشارقة (وام)

أعلنت جمعية حماية اللغة العربية إطلاق مجموعة من المشاريع التي تدعم اللغة العربية مجتمعياً وتربوياً وعلمياً خلال مشاركتها في الدورة الـ 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف تعزيز الحضور المجتمعي للجمعية، وتنمية التواصل مع الأعضاء العاملين والمنتسبين.

وقال الدكتور علي عبد القادر الحمادي، مدير جمعية حماية اللغة العربية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الجمعية أطلقت مسابقة المخزون اللغوي، وهي مخصصة في حفظ الشعر وموجهة إلى طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، وتهدف لتعزيز الرصيد اللغوي وتنميته لدى النشء، وإعادة الاعتبار لأهمية حفظ الشعر وروايته. كما أعلن أن الجمعية أطلقت كذلك برنامج «لسان الفطرة» في إصداره الأول وهو بعنوان «أحب لغتي العربية»، وهو كتاب موجه لطلاب رياض الأطفال، ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض على محاضرة بعنوان «اللغة العربية في حضورها الجميل».

وأضاف الحمادي أنه حرصاً من الجمعية على تعزيز حضورها المجتمعي ستعمل من خلال وجودها في المعرض على تحديث البيانات العضوية لأعضاء الجمعية، والبالغ عددهم ألف عضو، والتعريف بأعمالها واستقبال طلبات عضوية جديدة في الجمعية.