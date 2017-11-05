«أبوظبى للإعلام» منظومة معلوماتية شعارها «الإبداع»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

يشهد معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والثلاثين، إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، وفى ظل ذلك ينفرد جناح مؤسسة «أبوظبي للإعلام»، هذا العام بشكل متميز شكلاً وموضوعاً، الذي ينقسم إلى خمس علامات تجارية: جريدة الاتحاد، الشركة العربية المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع، قناة ومجلة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي، مجلة زهرة الخليج، مجلة ماجد للأطفال،

حيث تؤكد جريدة الاتحاد الإماراتية دائماً ريادتها في الاهتمام بالمحافل الثقافية وحرصها على الوجود في التظاهرات الثقافية المهمة لإيمانها بدورها كمنبر إعلامي مهم في نقل الرأي والخبر وحقيقة الأحداث والتظاهرات الثقافية للمهتمين بهذا الشأن وتكون بمثابة تأريخ لهذه التظاهرات، كما أنها تجسد حضورها كمنظومة معلوماتية تفاعلية شعارها الإبداع. وتحرص على أن تكون إحدى آليات الثقافة العصرية. ويعد وجودها في معرض الشارقة الدولي للكتاب قرباً من قرائها وجمهورها تأكيداً لمساهمتها في دعم العلم والثقافة والقراءة، وحرصاً على دورها الإعلامي في نقل أهم فعاليات المعرض والتفاعل المباشر مع رواده.

وجناح جريدة الاتحاد دائماً وجهة لرواد المعرض، ونافذة يطل من خلالها القراء على أهم الموضوعات والندوات والمحاضرات. ويوفر المعلومة من خلال أعداد الجريدة التي توزع مجاناً على رواد المعرض، ويحتضن حفلات توقيع بعض الكتّاب، الأمر الذي يؤكد المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجريدة، ودورها في دعم الثقافة والمثقفين والوجود في قلب الحدث.

ويقدم قسم الشركة العربية للطباعة والنشر والتوزيع لزوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، كتاب «خريف الإخوان» للكاتب الصحفي محمد الحمادي رئيس تحرير «الاتحاد»، وأيضاً تطبيق الواقع المعزز الذي يتم تحميله على الهواتف النقالة أو الأجهزة اللوحية، وهو تطبيق ينقلك إلى موسوعة متكاملة، وغنية بالمعلومات المفيدة عن الأشياء المحيطة بك، حيث يكفي تصويب كاميرا الجهاز الخاص بك على لوحة فنية مثلاً، أو معْلَمة شهيرة، أو حتى منتج أو صورة شعبية للحصول على المعلومات الكافية عنها، ويعد الواقع المعزز هو دليل المستخدم على الأشياء النادرة في العالم، فبمجرد الاقتراب من شيء مثير للاهتمام، تنبثق بطاقة على شاشة الهاتف أو الجهاز اللوحي لتعرض تفاصيل مهمة حول هذا الشيء، ودون أي تدخل من طرف المستخدم.

تجدر الإشارة إلى أن «أبوظبي للإعلام»، للمكتبة الإلكترونية، أطلقت تطبيق الواقع المعزز لأول مرة في معرض جيتكس 2017.

كما يتضمن الجزء الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي صوراً جمالية وبراويز من الطبيعة مخصصة لمحبي التصوير من متابعيها والاحتفاظبذكريات متميزة، وكذلك مجلة زهرة الخليج تتيح الفرصة لقرائها بالتصوير مع أكثر من غلاف متميزمن أعداد مختلفة من مجلتهم المفضلة، كما تقدم مجلة ماجد العديد من الأشياء المحببة لمتابعيها وقرائها من الأطفال، لتضفي السعادة على قلوبهم، والتي تحرص دائماً على ترسيخ كل ما هو مفيد في بناء أجيال متميزة تخدم المجتمع.