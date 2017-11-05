27 إصداراً جديداً في «ركن التواقيع»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل القارئ العربي 27 إصداراً جديداً على ركن تواقيع الكتب والإصدارات الجديدة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

وضمت قائمة المؤلفين الذين حفل بهم ركن التوقيعات كل من: الدكتورة خولة الملا (على صهوة جواد)، وسامي الطلاق الذي وقع روايته (مذكرات متسولة)، وآمنة عبيد الشامسي التي وقعت مجموعتها الشعرية (أمير قلبه ازرق)، وأياد جميل محفوظ الذي وقع دراسته التاريخية (بيوت الخفاء في حلب الشهباء خلال القرن العشرين).

على صعيد متصل وقع الدكتور شهاب غانم كتابين له (50 قصيدة عربية من القرن العشرين)، وهناء الدرويش التي وقعت (نار الغروب)، ود. منصور الشامسي (ممالك النخلة)، و(دعني مع الله)، فيما وقعت أمل الحارثي (حكايا النساء)، ونداء ابو الرب (دهاليز)، وصفية الشحي (عيون الروح المفتوحة: القراءة كأن ترى)، وياسمين الغول (الحياة حلوة)، وحمزة قناوي (الصمت والعيون).

في الإطار ذاته، وقع الدكتور بهجت الحديثي كتابه (مقتطفات من كلمات وحكم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي)، فيما وقع الدكتور سمير السامرائي كتابه (الأسس الطبية الحديثة)، وحوارء النداوي رواية (قسمت)، وأحمد الماجد (أصابع الياسمين ومسرحيات أخرى)، وإخلاص مصطفى التني (الفعاليات والأنشطة في العلاقات العامة).

ووقع طالب غلوم (فضاءات إنسان)، وخلود المعلا (اكتفي بالسحاب)، وفاديا دلا (أنا هنا بدوني)، ومخلص الصغير (المتعدد والمتفرد)، وناصر البكري (شيء ما يتسلل)، ومروة يوسف (حواء تستطيع)، والدكتور عمرو منير دهب (تباً للرواية)، واختتم الدكتور إياد عبد المجيد فعاليات ركن التواقيع برواية (السرد الإماراتي).