كلية زايد الثاني تحرز المركز الأول

أبوظبي (وام)

اختتمت منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للكليات والمعاهد العسكرية التي أقيمت بكلية راشد بن سعيد البحرية في أبوظبي وبمشاركة عدد من منتسبي قيادة كلية زايد الثاني العسكرية وكلية خليفة بن زايد الجوية وكلية راشد بن سعيد البحرية، شهد الختام العميد الركن بحري طارق خلفان الزعابي قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

واشتملت فعاليات الدورة على منافسات الرماية والخماسي العسكري والتوجه بالبوصلة وشد الحبل وألعاب القوى والسباحة والجو جتسو، وأحرزت كلية زايد الثاني العسكرية درع التفوق العام وجاء في المركز الثاني كلية راشد بن سعيد البحرية.

كما أحرزت كلية زايد الثاني العسكرية المركز الأول في ألعاب القوى وبطولة التوجه بالبوصلة والرماية وشد الحبل، فيما أحرزت كلية راشد بن سعيد البحرية المركز الأول في بطولة السباحة وبطولة الخماسي العسكري وبطولة الجيوجتسو.

وقام قائد كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية بتكريم الكليات والفائزين بالميداليات مشيداً بالمستوى التنظيمي والفني للبطولة، وأكد أهمية إقامة مثل هذه البطولات التي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والبناء الجسدي والذهني لدى منتسبي القوات المسلحة.