غنتوت الوردي يظفر بكأس «بينك بولو» الخيري

غنتوت (الاتحاد)

توج سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، فريق نادي غنتوت الوردي بكأس المباراة الخيرية الافتتاحية لمبادرة البولو الوردي «بينك بولو» التي أقيمت أمس الأول، بملعب زايد الرئيسي بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو لدعم حملة التوعية بسرطان الثدي، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار الأنشطة المجتمعية ضمن مبادرات النادي في عام الخير. حضر المهرجان الخيري، الشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم والشيخة عائشة بنت راشد المعلا الداعمة لحملة البولو الوردي ومطر سهيل اليبهوني الظاهري عضو مجلس أبوظبي الرياضي وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت وأحمد النعيمي مدير عام نادي غنتوت وعدد من المسؤولين والرياضيين عشاق البولو. ونجح «غنتوت الوردي» في الفوز على فريق بيفرلي هيلز بولو كلوب، بنتيجة 8-5، وتأثر فريق بيفرلي بغياب سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم التي قادته للفوز بكأس المباراة الخيرية في الموسم الماضي على فريق بنك أبوظبي التجاري بنفس النتيجة.

وتحول المهرجان الخيري إلى كرنفال كبير بحضور أكثر من 3500 شخص من مختلف الجنسيات، استمتعوا بفقرات الحفل الأنيق الذي تزين باللون الوردي ترجمة للأهداف التي أقيم من أجلها المهرجان الخيري لدعم مرضى سرطان الثدي. بدأ الحفل الخيري بفقرات ترفيهية وفعاليات المجتمعية، التي أقيمت خارج المضمار، ثم استعراض لكبار الشخصيات الحاضرة التي طافت الملعب بسيارات مازراتي المقدمة من شركة بريمير موتورز أحد أبرز رعاة البولو الوردي.

واستمتع الحضور بعروض القفز الحر بالمظلات لأبطال الإمارات صقور القوات المسلحة حملة الإعلام، بجانب عرض الكلاب البوليسية التابعة لشرطة دبي والخيالة، كما أطلقت بمشاركة الأطفال 2017 بالون من اللون البنفسجي، مما أضفى نوعاً من الفرحة لدى الأطفال الذين شاركوا أيضاً في بعض المسابقات وركبوا خيول «البوني» الصغيرة، كما شارك معرض «إشراقات» للرسم بمشاركة العديد من الفنانات السعوديات. أما عن المباراة الرئيسية في المهرجان، فقد جاءت متكافئة واتسمت بالإثارة والندية بين الفريقين على مدار الأشواط الأربعة، رغم أن غنتوت الوردي صاحب الأرض نجح في التقدم 3-0، إلا أن فريق بيفرلي نجح في العودة تدريجياً، وتحسنت النتيجة إلى 3-1، وعادت إلى نقطة التعادل 4-4، وتقدم غنتوت من جديد 5-4، وكان بيفرلي أن يحقق التعادل عن طريق الأميرة عظيمة ابنة السلطان حسن. يضغط غنتوت بكل قوة وينجح عبدالله دسمال في التقدم ومعه فهد القبيسي، ورفع النتيجة إلى 8-5، ورغم محاولات بيفرلي للتعديل إلا أن الوقت لم يسعفه، لتنتهي 8-5. وفي ختام الاحتفالية، قام سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، يرافقه الشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم وسعيد بن حوفان المنصوري وأحمد النعيمي بتتويج الفريقين وحكام المباراة، وقامت الشيخة عائشة بنت راشد المعلا بتكريم الرعاة والجهات التي ساهمت في إنجاح الاحتفال والحملة، وجرى السحب على العديد من الجوائز التي رصدت بهذه المناسبة.