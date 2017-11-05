غنتوت الوردي يظفر بكأس «بينك بولو» الخيري

غنتوت (الاتحاد)
توج سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، فريق نادي غنتوت الوردي بكأس المباراة الخيرية الافتتاحية لمبادرة البولو الوردي «بينك بولو» التي أقيمت أمس الأول، بملعب زايد الرئيسي بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو لدعم حملة التوعية بسرطان الثدي، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، في إطار الأنشطة المجتمعية ضمن مبادرات النادي في عام الخير. حضر المهرجان الخيري، الشيخ محمد بن سهيل آل مكتوم والشيخة عائشة بنت راشد المعلا الداعمة لحملة البولو الوردي ومطر سهيل اليبهوني الظاهري عضو مجلس أبوظبي الرياضي وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت وأحمد النعيمي مدير عام نادي غنتوت وعدد من المسؤولين والرياضيين عشاق البولو. ونجح «غنتوت الوردي» في الفوز على فريق بيفرلي هيلز بولو كلوب، بنتيجة 8-5، وتأثر فريق بيفرلي بغياب سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم التي قادته للفوز بكأس المباراة الخيرية في الموسم الماضي على فريق بنك أبوظبي التجاري بنفس النتيجة.
وتحول المهرجان الخيري إلى كرنفال كبير بحضور أكثر من 3500 شخص من مختلف الجنسيات، استمتعوا بفقرات الحفل الأنيق الذي تزين باللون الوردي ترجمة للأهداف التي أقيم من أجلها المهرجان الخيري لدعم مرضى سرطان الثدي. بدأ الحفل الخيري بفقرات ترفيهية وفعاليات المجتمعية، التي أقيمت خارج المضمار، ثم استعراض لكبار الشخصيات الحاضرة التي طافت الملعب بسيارات مازراتي المقدمة من شركة بريمير موتورز أحد أبرز رعاة البولو الوردي.
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