7 نقاط من 7 جولات الظفرة وعجمان.. «تعادل في كل شيء»!



تاريخ النشر: الأحد 05 نوفمبر 2017 عبدالله القواسمة (الظفرة) في الوقت الذي كان فيه مشجعو الظفرة وعجمان يأملون أن تخرج مواجهتهما التي جرت على استاد حمدان بن زايد أمس بنتيجة إيجابية تلبي تطلعاتهما، كانت مجريات هذه الموقعة تحفل بالسلبية في كل شيء أداءً وفرصاً ونتيجةً، فالفريقان وفي أسوأ محطاتهما بالجولات الست الماضية بالبطولة لم يقدما أسوأ من العرض قدماه أمس والذي انجلى عن بلوغ كل منهما النقطة 7 وبالجولة 7 للمسابقة، وبعد تعادلهما في الأداء بالملعب، وفي النقاط بجدول الترتيب. التعادل هو السادس في تاريخ مواجهات الفريقين، التي يبلغ عددها 11 مواجهة، إذ كان الظفرة يتفوق في 3 مواجهات مقابل مواجهتين لعجمان، ويشير حجم «التعادلات» الكبير بين الفريقين إلى الحذر الشديد الذي يشوب مبارياتهما عادة، علماً بأن هذا التعادل هو الأول لعجمان في البطولة، بعدما خسر الجولات الأربع الأولى قبل أن يحقق الفوز في الجولتين الخامسة والسادسة، في حين يعد التعادل الرابع للظفرة في مشواره بالبطولة التي حقق فيها الفوز في مواجهة واحدة فقط وخسر اثنتين. ويسجل للظفرة عدم قدرته على تخطي عجمان للمباراة الخامسة على التوالي، إذ كان آخر عهده بنتيجة الفوز الفوز ببطولة الدوري على «البرتقالي» قبل أربعة أعوام وبالتحديد يوم الخامس من أبريل عام 2013 وبنتيجة 3-0 لحساب الجولة 14 للمسابقة. أخيراً تعتبر هذه المواجهة الثالثة التي يفشل فيها الظفرة في تحقيق الفوز على أرضه بعد فوزه اليتيم على الشارقة بالجولة الثانية 2-0، إذ كان يتعادل بعد ذلك مع الجزيرة بالجولة الثالثة 2-2 ويخسر أمام النصر في الجولة السادسة بنتيجة 1-2.