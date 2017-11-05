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يواجهان خطر الابتعاد عن سباق الصدارة

الجزيرة وشباب الأهلي.. «نقطة واحدة» وخسائر متعددة!
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تاريخ النشر: الأحد 05 نوفمبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

رغم حصول كل من الجزيرة وشباب الأهلي دبي على نقطة من التعادل السلبي، الذي فرضه الحذر الدفاعي على المباراة، فإن هناك 4 خسائر كبرى للفريقين من هذه الموقعة الحذرة، تتمثل الخسارة الأولى في اتساع الفارق بين الفريقين والمتصدر، حيث أصبح الفارق بين الجزيرة والوصل المتصدر ثماني نقاط، فيما وصل الفارق بين فهود زعبيل والأهلي إلى خمس نقاط، وهو أمر غير مبشر بعد النصف الأول من الدور الأول للبطولة.

كما ثبت التعادل السلبي استمرار ظاهرة العقم الهجومي في الأهلي بالفشل في هز شباك المنافسين للمباراة الثالثة على التوالي، إضافة إلى زيادة عدم الثقة بالنفس لدى الفريقين، خاصة أن فوز أي منهما كان سيعطي قوة دفع كبيرة للفائز، حيث إن الفوز على حساب فريق كبير يعني أن الفريق أصبح مؤهلاً للمنافسة.

وأكد التعادل عدم قدرة الفريقين على تخطي «الكبار»، حيث خسر الجزيرة أمام النصر وتعادل مع الوصل، فيما تعادل الأهلي مع الوصل وخسر أمام العين، وفشل كل منهما في تحقيق الفوز على المنافسين المباشرين.

من جانبه، اعترف عبد المجيد حسين المشرف على فريق شباب الأهلي دبي بوجود شيء خفي يعد من أسباب المستوى الذي ظهر به فريقه أمام الجزيرة، وقال: «يوجد شيء ما، وعلينا البحث عنه وعلاجه بعيداً عن الإعلام حتى يعود الفريق إلى سابق عهده وقوته المعروفة عنه».

وأضاف: «بكل صراحة الفريقين لا يستحقان الفوز على الإطلاق، والمباراة جاءت سيئة للغاية، ولم ترتقِ للمستوى المتوقع من الجزيرة والفرسان الثلاثة، ولا يمكن مقارنة هذه المباراة بلقاء الفريق الماضي أمام الوحدة، حيث أكدنا بعدها أن الفريقين يستحقان الفوز ولا يوجد طرف يستحق الخسارة، وهو ما حدث عكسه في هذه المواجهة، حيث استحق الفريقان الخسارة». ... المزيد
     
 

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