منتخب الشباب يتخطى نيبال بهدف النوبي

بيشكيك (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، فوزاً مهماً على حساب منتخب نيبال بهدف دون رد سجله اللاعب خلفان حسن النوبي ليعزز من خلاله صدارة «الأبيض الشاب» المجموعة الأولى مع نهاية الجولة الثالثة، التي تقام منافساتها في العاصمة القيرغيزية بيشكيك.

ودخل منتخبنا الوطني المباراة بالمجموعة ذاتها، التي خاضت المباراة الأول وضمت سهيل عبد الله في حراسة المرمى، عبد الرحمن صالح، عمر أحمد، سيف السويدي، فهد محمد، ماجد راشد، عمر سعيد، علي صالح، خالد محمد، خلفان حسن، وأحمد فوزي.

وفرض «الأبيض» الشاب أفضليته المطلقة خلال مجريات الشوط الأول، الذي شهد هطول أمطار غزيرة وانتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف في المباراة التي شهدها سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحسن عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ومع بداية الشوط الثاني كثف منتخبنا الوطني من طلعاته الهجومية وواصل إصراره في الوصول وهز شباك المنافس الذي استمر في التراجع وأحكم إغلاق منطقته الخلفية حتى الدقيقة 20، التي كان اللاعب أحمد فوزي قريباً من افتتاح التسجيل لولا ارتطام كرته بالقائم، قبل أن يتوغل اللاعب خلفان حسن النوبي من الجهة اليمنى ويسدد كرة قوية حاول حارس منتخب نيبال إبعادها، إلا إنها تخطته وسكنت الشباك معلنةً الهدف الأول ل«الأبيض الشاب» في الدقيقة 70، ومع الدقائق الأخيرة من المباراة احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لمصلحة منتخب النيبال نجح بامتياز المتألق سهيل عبد الله حارس مرمى منتخبنا الوطني من التصدي لها ليحافظ على تقدم الأبيض بهدف نظيفة انتهت عليه مجريات المباراة.

وبهذا الفوز يكون منتخبنا الوطني قد رفع رصيده للنقطة السادسة محققاً العلامة الكاملة بعد خوضه مباراتين، متساوياً في صدارة المجموعة مع منتخب قرغيزستان الذي كان قد خاض اليوم مباراته الثالثة ونجح من خلالها في الفوز على المنتخب البحريني بهدفين لهدف، لتشهد الجولة الرابعة التي تفتتح يوم بعد غد الاثنين مواجهة مرتقبة بين الأبيض الشاب مع صاحب الأرض والجمهور المنتخب القرغيزي التي يتطلع من خلالها منتخبنا الوطني لفك ارتباط الصدارة ومواصلة نتائجه الإيجابية.