معتز الشامي (دبي)

بروح جديدة وطموحات مختلفة، يدخل منتخبنا الوطني، تجمعه الأول تحت قيادة المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، في مدينة العين اعتباراً من ظهر اليوم، وذلك بعد انتهاء الجولة السابعة لدوري الخليج العربي مساء أمس، حيث من المقرر أن يؤدي تدريباته اليومية على الملعب الفرعي رقم (1) باستاد خليفة بن زايد اعتباراً من مساء اليوم وحتى موعد المباراة الودية الأولى المرتقبة أمام منتخب هاييتي يوم الجمعة المقبل، بينما سيلتقي منتخبنا مع نظيره الأوزبكي يوم 14 نوفمبر الجاري في إطار خطة إعداد الأبيض لكأس آسيا 2019، والتي تهتم بكل تجمعات أيام «الفيفا».

ومن المقرر أن يبدأ تجمع المنتخب في معسكره بالعين، باجتماع تعارفي لزاكيروني، المدير الفني الجديد لمنتخبنا، مع جميع اللاعبين، الذين تم استدعاؤهم للقائمة، وذلك بمقر إقامة المنتخب، خاصة أنه التجمع الأول للجهاز للمدرب الإيطالي، لبدء تنفيذ الأفكار الفنية التي يرغب في تدريب اللاعبين عليها، خلال سلسلة من التجمعات والمباريات الدولية الودية، فضلاً عن دراسة مدى إمكانية مشاركة الأبيض في دورة غرب آسيا من عدمها خلال ديسمبر أو يناير المقبلين.

ويشرح زاكيروني خلال الاجتماع أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب الوطني، وما يحتاج إليه الفريق من جميع اللاعبين الدوليين، وهو ضرورة التركيز في جميع المباريات والتدريبات، ورفع شعار الجدية خلالها، واعتبار أن كل مباراة دولية للمنتخب بمثابة نهائي قاري، لتحقيق الاستفادة الفنية القصوى، فضلاً عن تقديم الأداء الأفضل، الذي يمكن الجهاز الفني من رفع المستوى التكتيكي والفني والبدني للمنتخب ككل.

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