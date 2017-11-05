«ديربي الفجيرة» ينتهي بالتعادل.. ومارادونا يخسر نقطتين!

فيصل النقبي (الفجيرة)

أسفرت لقاءات الأمس، في ختام الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى عن تعادل الفجيرة مع العروبة في ديربي الفجيرة بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على استاد الفجيرة، فيما اقتنص الحمرية 3 نقاط غالية أمام العربي بهدفين مقابل لاشيء، وتعادل مصفوت مع ضيفه مسافي بهدف لكل فريق ليتصدر الحمرية قمة دوري الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام بني ياس واتحاد كلباء.

وعلى استاد الفجيرة فشلت خطة «الأسطورة» مارادونا مدرب الفجيرة في تدشين بداية جيدة لدوري الدرجة الأولى، حيث لم يحافظ فريقه على التقدم في اللقاء ليخسر نقطتين مهمتين في سباق التأهل لدوري المحترفين.

بدأ الفجيرة بالتسجيل أولاً عن طريق محمد خلفان في الدقيقة 25 من زمن اللقاء وعادل للعروبة الأردني أحمد سمير في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

ولم يقدم الفريقان المستوى المنتظر منهما فنياً، وتأثرا بعامل الضغط النفسي الذي يصاحب لقاءاتها معاً، حيث سيطر الفجيرة على الشوط الأول بشكل كامل ولاحت للاعبي الفجيرة عدد من الفرص الثمينة أمام المرمى عدا عن الهدف الجميل الذي سجله محمر خلفان عبر صناعة من الأرجنتيني برافو.

وتأثر الفجيرة بخروج اثنين من أهم لاعبيه بفعل الإصابة، وهما مايد راشد وبرافو وهو ما كان مؤثراً من الناحية الهجومية.

وعبثاً حاول مارادونا مدرب الفجيرة أن يغير بشكل الفريق خلال الشوط الثاني الذي كان العروبة أفضل فنياً وأكثر خطورة عبر التغييرات التكتيكية التي قام بها الكرواتي رودوين مدرب الفريق، الذي أعاد المخضرم بشير سعيد إلى منطقة الدفاع وأرجع أحمد سمير ليلعب في منطقة صناعة اللعب، حيث تحسن أداء الفريق بشكل كامل وكانت للتغييرات الإيجابية التي أجراها مفعول السحر في أداء الفريق، حيث كثف هجماته أمام المرمى لينجح في إحداها من الحصول على ضربة جزاء صحيحة بعد أن لمست الكرة يد المدافع هلال سعيد ليعلن الحكم محمد عبيد خادم عن ضربة جزاء يتصدى لها أحمد سمير بنجاح ليسجل هدف التعادل، ويعلن عن أول نقطة في مشواره بالدوري.

وفي اللقاء الثاني الذي أقيم على استاد العربي، نجح الحمرية في العودة بثلاث نقاط مهمة عبر الفوز بهدفين نظيفين على العربي، حيث سجل في الشوط الأول هدفاً مبكراً عن طريق المغربي كامل شافني، ثم أضاف البرازيلي ماركوس سيلوا الهدف الثاني في الدقيقة 53 ليبصم على النقاط الثلاث، وشهد اللقاء حالة الطرد الأولى في دوري هذا الموسم، حيث كانت البطاقة الحمراء من نصيب يوسف البناي.

وفي اللقاء الثالث تعادل مصفوت مع مسافي بهدف لكل فريق، حيث سجل مسافي أولاً عن طريق عبدالله الشهياري وتعادل مصفوت عن طريق عمر المعيني في الشوط الثاني ليحاول الفريقان خلال الشوط الثاني إحراز هدف الفوز بلا فائدة حتى أعلن الحكم بدر ناصر بهروز نهاية المباراة.