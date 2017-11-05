«الفيفا» يشيد باستعدادات أبوظبي لمونديال الأندية

أبوظبي (وام)

أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ارتياحه الكبير للأعمال التي تقوم بها اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2017»، مشيداً باستعدادات الدولة لاستضافة هذا الحدث العالمي الشهر المقبل، وذلك خلال الجولة التفقدية لوفد البطولات في «الفيفا» لمتابعة تحضيرات اللجنة المنظمة المحلية للبطولة واستعدادات ملعب مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد لاستضافة مبارياتها التي ستقام في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل في أبوظبي والعين.

وتضمنت جولة وفد الفيفا مراجعة وتقييم اجراءات وتحضيرات اللجنة المنظمة المحلية للبطولة في تأمين سلامة وأمن البطولة والأندية والجماهير الحاضرة وآليات تنظيم الحضور الجماهيري والترتيبات التقنية والفنية ومرافق الضيافة والمراكز الصحفية الخاصة بوسائل الإعلام.

وقال جيمي يارزا مدير البطولات في الاتحاد الدولي لكرة القدم إن دولة الإمارات تمتلك مرافق رياضية رائعة بمواصفات عالمية.. مؤكداً ارتياح «الفيفا» الكبير للأعمال والترتيبات التي تقوم بها اللجنة المنظمة المحلية حالياً من ناحية التحضيرات والخطط الموضوعة والآليات المستخدمة واستعدادات ملعبي مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد ومرافق التدريب وجاهزيتها لاستضافة البطولة.

من جانبه، قال عارف حمد العواني مدير البطولة في اللجنة المنظمة المحلية إن الجولة التفقدية للفيفا أكدت على اكتمال كافة تحضيرات اللجنة المنظمة المحلية وتميز استعدادات ملعبي البطولة ومرافق تدريب الفرق المشاركة.