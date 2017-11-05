البرازيل بطل «القارات» للمرة الثالثة

مراد المصري (دبي)

توج منتخب البرازيل بكأس النسخة السابعة لبطولة القارات التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام السابع على التوالي في منطقة مراسي بروميناند بالخليج التجاري على قناة دبي المائية، بعدما تغلب على منتخب البرتغال بنتيجة 2 / صفر، في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس، لينجح «السامبا» من الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، ويرفع عدد مرات فوزه بالكأس إلى 3 مرات أعوام 2014 و2016 و2017.

وفي ختام المباراة، قام بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، كل من: سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجوان كوسكو المدير التنفيذي للجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بحضور ناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي وممثلي الجهات الراعية.

وجاء الشوط متكافئاً ولاحت للفريقين أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل لكن الشباك بقيت صامدة لينتهي الشوط بالتعادل السلبي، وتقدمت البرازيل في الشوط الثاني بهدف سجله رافائيل أنطونيو، ثم عزز «السامبا» تقدمه بهدف ثانٍ سجله سيلفا، ولم يشهد الشوط الثالث والأخير أي تغيير.

وحقق المنتخب الإيراني المركز الثالث بعد فوزه على منتخب روسيا بنتيجة 4-2، وجاء منتخبنا في المركز الخامس بعد فوزه على مصر 2-1، ليحقق «الفراعنة» المركز السادس، فيما حل «الباراغواي» سابعاً في أول مشاركة له في البطولة بعد فوزه على المكسيك 3-0، ليحتل الأخير ثامن الترتيب العام للبطولة.