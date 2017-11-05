السيتي.. عندما تأتي الإشادة من المنافس

أنور إبراهيم (القاهرة)

جاءت الإشادة بفريق مانشستر سيتي في الفترات الأخيرة، من مسؤولي الفرق المنافسة ومدربيها ولاعبيها، وهو ما يعني أنها موضوعية ولا تحمل شبهة مجاملة، إذ لا تخلو المؤتمرات الصحفية التي يعقدها مدربو أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج» قبل وبعد المباريات أسبوعياً، من كلمات إطراء ومديح وإشادة بالإمكانيات الرائعة لـ«البلومون» ولاعبيه ومديره الفني.. وأحدث تصريحات الإشادة أطلقها الأرجنتيني ماوريشيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام، أحد المنافسين الأقوياء للسيتي على صدارة المسابقة.. بوكيتينو قال إنه يعتبر السيتي أفضل فريق في أوروبا حالياً، وأن هذا الفريق بدأ الموسم بداية نارية وحافظ على تصدره للمسابقة، وحطم كل الأرقام القياسية.

وأضاف مدرب توتنهام في تصريحاته التي نقلتها شبكة إذاعة «مونت كارلو سبورت» قائلاً: لاعبو السيتي ومدربهم جعلوا كل الآخرين يضعونهم في مقارنة حقيقية مع أفضل الفرق في تاريخ الكرة الإنجليزية ويرجحون كفتهم. وعلق قائلاً: إنهم يقدمون أداءً رائعاً لا يمكن تصديقه سواء في الدوري الإنجليزي أو في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، ولهذا فإنهم يستحقون الإشادة والتحية.

أما الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي حامل لقب البريميرليج، وأحد المنافسين الأقوياء للسيتي على الفوز باللقب هذا الموسم، فلا يجد غضاضة في أن يتطرق خلال مؤتمراته الصحفية للحديث عن «البلومون» ولاعبيه ومديره الفني جوارديولا، معترفاً دائماً بأن «السيتي» فريق متميز، وأنه كان كذلك في الموسم الماضي أيضاً، حيث كان نداً قوياً في المنافسة على اللقب ولكنه كانت تنقصه بعض الإضافات وحصل عليها هذا الموسم فأصبح أكثر قوة. وعلق كونتي قائلاً: أحترم هذا الفريق ومدربه جوارديولا الذي أعتبره أفضل مدرب وأحرص دائماً على مشاهدة مبارياته. وكان أحدث تصريح لكونتي مؤخراً عندما قال: لاعبو السيتي يقدمون أداءً جيداً جداً، مشيراً إلى أن حديث كل الصحف وأجهزة الإعلام الإنجليزية وغير الإنجليزية عن هذا الفريق وترشيحه للفوز بلقب «البريميرليج» هذا الموسم، لا يمثل بالنسبة له أية مفاجأة.

أما أكثر التصريحات إشادة واعترافاً بقوة السيتي وتفوقه على كل الآخرين، فقد لخصها الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بقوله: لو سار السيتي على هذا النحو وبهذه القوة الهجومية والدفاعية، أتوقع أن يتم إعلانه «بطلاً» للدوري في يناير القادم، ولن يحتاج للانتظار حتى نهاية الموسم!