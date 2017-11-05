تشيلسي ويونايتد.. التحدي الصعب

لندن (د ب أ)

يواجه تشيلسي اختباراً صعباً أمام فريق مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

ورغم أن الموسم لا يزال في مرحلة مبكرة، فإن الجولة الـ11 تشكل اختباراً صعباً حيث يتطلع تشيلسي من خلالها لإثبات حضوره داخل إطار الصراع على اللقب في الدوري الممتاز. ويتأخر تشيلسي بفارق 9 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، و3 نقاط خلف يونايتد، لكنه يطمح لتقليص الفارق من خلال مباراة اليوم. ويحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 28 نقطة، ويليه مانشستر يونايتد برصيد 23 نقطة وتوتنهام «22 نقطة» وتشيلسي وأرسنال برصيد 19 نقطة لكل منهما.

وقال تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي حامل اللقب: إنها مباراة يجب الفوز بها.. علينا تحقيق الفوز في مباريات كهذه كي نظل في المقدمة ونقلص الفارق الذي يفصلنا عن الصدارة. سنحاول حصد النقاط الثلاث بتقديم كل ما لدينا اليوم.

ولكن تشيلسي عليه أن يستعيد توازنه سريعاً بعد الصدمة التي تلقاها في دوري أبطال أوروبا، عندما خسر أمام مضيفه روما الإيطالي صفر/‏‏‏ 3، في مباراة شهدت اهتزاز شباك تشيلسي بالهدف الأول بعد 38 ثانية فقط من صافرة البداية.