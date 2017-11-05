«رأس الخيمة» يعانق ناموس التجديف التراثي

منطقة الظفرة (الاتحاد)

حقق القارب «رأس الخيمة» لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة المخضرم ناصر حسن، المركز الأول الذهبي في سباق التجديف التراثي الذي أقيم ضمن منافسات مهرجان الظفرة البحري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وبإشراف لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

وجاء في المركز الثاني «الفضي» القارب «الطلقة» لصالح محمد بوكفيل، بقيادة النوخذة صالح محمد، وفي المركز الثالث جاء القارب «الظفرة» لعايد محمد حسن الحمادي مع النوخذة عبدالعزيز محمد الحمادي.شهد السباق للمرة الأولى خلال منافسات مهرجان الظفرة البحري ارتفاع عدد المشاركين إلى 19 قارباً، ما يعكس نجاح السباق في جذب أعداد جديدة من المشاركين والراغبين في خوض التحدي على شاطئ المرفأ وسط الجمهور الكبير الذي اصطف على الشاطئ لمتابعة السباق بفرحة غامرة. وأكد ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن السباق شهد تزايداً واضحاً في عدد المسجلين والمشاركين، حيث بلغ 19 قارباً، ما يعكس مدى الاهتمام المتزايد بهذه الرياضة التراثية لعشاق الرياضات البحرية، بجانب نجاح اللجنة في اختيار الوقت المناسب لهذا السباق الذي تأجل بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضاف: «الجمهور الكبير الذي حرص على متابعة السباق أضاف بهجة ومتعة خاصة لما يمتاز به الحدث من متابعة كبيرة من محبي سباقات التجديف التراثي بشكل خاص وعشاق الرياضات البحرية بوجه عام، ولما يمتاز به موقع إقامة السباق بشاطئ المرفأ الذي كان محطة بحرية لمرتادي البحر في الماضي، كما يتميز بإطلاله تسهم في جعل كل الموجودين على الشاطئ وكورنيش المرفأ يتابعون الحدث ويتفاعلون معه.

وتوجه المهيري بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها الفعاليات الرياضية البحرية والتراثية كافة، مثمناً رعاية ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعم ورعاية السباقات البحرية، ما كان لها أفضل الأثر في إنجاح تلك الرياضات التراثية والبحرية. وأشار المهيري إلى أن إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت حريصة على دعم الفعاليات البحرية والرياضات المائية كافة، انطلاقاً من دورها الريادي في ذلك المجال واهتمامها بتشجيع فئات المجتمع على ممارسة الرياضات البحرية، وفق خطة النادي الرامية لتوسيع قاعدة الألعاب الرياضية الشراعية والمائية، وتأهيل أجيال، وبناء فرق قادرة على المشاركة في المهرجانات والسباقات المحلية والخارجية. وأكد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للفعاليات التراثية كافة ساهم بشكل فعال في المحافظة على الرياضات البحرية في نفوس الأبناء، معتزين بتراث آبائهم وأجدادهم. وأضاف: «الظفرة تشهد نهضة شاملة بتوجيهاتٍ من القيادة الرشيدة، وبفضل موقعها الجغرافي المهم ومكانتها التاريخية التي أسهمت في خلق مزيج من الأصالة والمُعاصرة، حيث تعتبر منطقة تراثية غنية يوجد بها العديد من الأماكن التاريخية المهمة والمواقع الطبيعية الساحرة، وهذا الإرث الحضاري يتميّز بتطوّر اقتصادي كبير تشهده المنطقة». وتوجّه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لدعمه اللامحدود لمختلف فعاليات لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والتي كان لها أكبر الأثر في توفير باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج التراثية التي تلامس اهتمام واحتياجات الآلاف من عشاق التراث والأصالة، ليس في منطقة الظفرة فحسب، بل شملت داخل الدولة وخارجها.