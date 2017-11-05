15 ميدالية لـ «الشقيقتين المدني»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

حققت الشقيقتان مي المدني وشوق المدني 15 ميدالية في بطولة غرب آسيا للأثقال التي اختتمت مؤخراً في الأردن، فيما بلغ حصاد المنتخب في البطولة 24 ميدالية عبارة عن 6 ذهبيات و15 فضية و3 برونزيات، ونالت مي المدني 3 ميداليات ذهبية و6 فضيات، في حين نجحت شقيقتها شوق المدني في حصد 6 ميداليات فضية في فئتي الناشئات والشابات، بينما كان نصيب الرباع المر راشد المري 3 ميداليات ذهبية في فئة الشباب و3 فضيات في فئة الكبار، وحصد زميله عيسى رجب 3 ميداليات برونزية في فئة الناشئين، وبدوره فاز جاسم العوضي، عضو مجلس إدارة اتحاد الأثقال، رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا.

وأكد سلطان بن مجرن، رئيس اتحاد الأثقال، أن الإنجاز الذي حققه المنتخب في بطولة غرب آسيا يمثل مرحلة جديدة من العمل الإيجابي لرباعي ورباعات المنتخب في البطولات الخارجية رغم الظروف التي يواجهها بغياب الرعاية المطلوبة من المؤسسات والهيئات الوطنية، وقال: «حققنا هذا الإنجاز في صمت على غرار النتائج الإيجابية في السنوات الماضية بالوصول إلى أفضل ما يمكن أن يعزز الوجود المشرف للدولة في جميع الاستحقاقات القارية والدولية».

وأضاف: «المشاركة المرتقبة للمنتخب في بطولة آسيا التي تستضيفها أوزبكستان أبريل المقبل مرحلة جديدة من التحدي تقودهم إلى رفع مستوى الإعداد في الفترة المقبلة، والسعي لتجهيز الرباعين والرباعات بأفضل ما يمكن أن يمنحهم فرصة الوصول إلى المراكز الأولى».