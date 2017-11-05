اتحاد الدراجات يشيد بدعم حاكم رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تقدم مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامه أحمد الشعفار بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بمناسبة الذكرى السابعة لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة متمنين لسموه المزيد من التقدم والرقي والازدهار. وأشاد مجلس الإدارة بالطفرة الرياضية التي شهدتها رأس الخيمة في السنوات الأخيرة وأثنى على اهتمام سموه برياضة الدراجات ونشرها من خلال توجيهات سموه بتشييد المضامير والمسارات في مختلف مناطق الإمارة لممارسة الجميع رياضة الدراجات.

جاء ذلك خلال السباق المفتوح الذي نظمه الاتحاد أمس الأول في جبل جيس برأس الخيمة لمسافة 43 كم برعاية هيئة تنمية وتطوير السباحة برأس الخيمة بمناسبة الاحتفال بيوم العلم، شارك في السباق 220 متسابقا ومتسابقة يمثلون 7 فئات للهواة المواطنين والأجانب للرجال والسيدات بالإضافة إلى منتخبنا.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز سيف معيوف الكعبي بصدارة فئة المنتخب الوطني وتبعه النجم يوسف محمد ميرزا في المركز الثاني ثم أحمد يوسف المنصوري في المركز الثالث، وفي فئة السيدات حصلت ماندونا وريسين على لقب تحت 35 سنة، وفي سباق فئة الهواة للمواطنين فوق 35 سنة فاز نايف المزروعي بالمركز الأول وحقق عامر الدهماني وعزام صلاح المركزين الثاني والثالث. وفي ختام الاحتفالية قام عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام اتحاد الدراجات ونايف عبد العزيز جكة الأمين العام المساعد بتكريم المتميزين وتقديم الجوائز المالية للفائزين والفائزات ثم احتفل الجميع بمراسم رفع علم الإمارات على جبل جيس.