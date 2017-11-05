كلباء يتوج بكأس السفير الياباني للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق كلباء بلقب بطولة كأس السفير الياباني المفتوحة للجودو التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو أمس الأول، بصالة الاتحاد الرئيسية في أبوظبي، وشهدت مشاركة 100 لاعب من فئة الشباب.

وجمعت المنافسة في البطولة التي دشنت موسم الجودو المحلي أندية الجزيرة، الوحدة، الظفرة، خورفكان، الفجيرة، كلباء، دبي جودو كاي، الكوماندو، أكاديمية تايتان التي تشارك لأول مره، تيم جودو كان وفريق بوشيخان ساموراي.

وحقق فريق كلباء المركز الأول ب 6 ميداليات «4 ذهبيات وفضية وبرونزية»، وحل فريق الفجيرة للفنون القتالية حامل اللقب في المركز الثاني برصيد ذهبيتين وفضيتين وبرونزية، وجاء فريق الجزيرة في المركز الثالث برصيد ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وكانت المنافسة شهدت فوز سيف خميس (كلباء) بذهبية وزن تحت 34 كجم، عيسى علي محمد (كلباء) بذهبية وزن تحت 38 كجم، واستحق ذهبية وزن تحت 42 كجم زايد فيصل (كلباء)، ونال لاعب الجزيرة أحمد باصليب ذهبية وزن تحت 46 كجم، ونال ذهبية وزن تحت 50 كجم لاعب الجزيرة محمد النيادي، وفي وزن تحت 55 أحرز ذهبيته لاعب الفجيرة راشد الحوسني، أما وزن تحت 60 فقد فاز به آدم ربيع (كلباء) وشهد وزن تحت 66 كجم فوز لاعب لاعب الفجيرة إبراهيم الزعابي، وفي وزن تحت 73 توج لاعب الظفرة الصاعد فيصل سالم، أما فوق 73 كجم فقد نال ذهبيته لاعب دبي جودو كاي زاكيروف.

وفي ختام البطولة قام سفير اليابان لدى الدولة يرافقه ياسر بومجيد المشرف العام بالاتحاد بحضور عدد من أسرة السفارة وأولياء الأمور وممثلي الفرق المشاركة بتتويج أصحاب المراكز الأولى في كل وزن.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد جهود السفارة اليابانية في الدولة وتعاونها المستمر مع الاتحاد، واهتمامها الكبير بتطوير الجودو في الإمارات، وبشكل خاص على مستوى المراحل العمرية تحت 15 سنة التي تمثل قاعدة اللعبة، وشكر رئيس الاتحاد الأندية والفرق المشاركة وحكام البطولة، مؤكدا أن البطولة المفتوحة تأتي في إطار استعدادات الأندية لموسم اللعبة.