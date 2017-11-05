اتحاد المواي تاي يبحث مع الأندية سبل تطوير اللعبة

أبوظبي (الاتحاد)

عقد اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج اجتماعا موسعا في دبي مع كافه أنديته، بحضور طارق بن هزيم عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وفهد العبدولي عضو مجلس الإدارة، وفي بداية الاجتماع، نقل ابن هزيم تحيات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد، وتم خلال الاجتماع شرح أهداف الاتحاد ورسالته المشتركة للأخذ برياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج والسعي لتوسيع قاعدة المشاركة بزيادة المدربين المؤهلين واللاعبين الذين يمثلون الأساس في الانطلاقة الجديدة تحت مظلة الاتحاد من خلال تنظيم البطولات والمسابقات المحلية التي تنهض بالرياضة، والعمل على تنظيم الدورات التدريبية المتقدمة للمدربين بإشراف كوادر مؤهله.

وأكدت إدارة الاتحاد تنظيم دورات صقل مماثلة للكادر التحكيمي، مع إصدار شهادات تدريب وتحكيم معتمدة تؤهلهم لإدارة المباريات والإشراف على الفرق الأعضاء، وأوضح الاجتماع أنه سيتم خلال المنافسات المحلية اختيار منتخبات الكيك بوكسينج والمواي تاي لتمثيل الدولة في المنافسات الخارجية، مع مواصلة العمل لتسجيل الأندية الأعضاء والموافقة على ممارستها النشاط تحت مظلة الاتحاد مع إصدار بطاقات عضوية لكافه اللاعبين، فضلا على عمل أرشيف لكافه اللاعبين وتسجيل بياناتهم خلال مشاركاتهم في المنافسات والبطولة المحلية والخارجية.

وحث ابن هزيم الأندية لترشيح أبرز اللاعبين للمشاركة في معسكرات المنتخبات الوطنية في المرحلة الأولى لحين قيام مسابقات الاتحاد التي يتم من خلالها اختيار المنتخبات الوطنية بإشراف مدربي المنتخبات الوطنية، مع التأكيد على مشاركة الأندية في ورش العمل في مختلف المجالات التي يشرف عليها الاتحاد.