الإمارات بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة أخبار الساعة أن الإمارات تواصل عقد فعالياتها الاقتصادية الإقليمية والدولية في سباق مع الزمن للوصول إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون في أولى مصاف الدول المتقدمة بحلول الذكرى الخمسين لقيام الاتحاد.

وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وضعت الأولوية القصوى تجاه دعم كل الجهود، اللازمة لتعزيز مكانة الدولة كبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار.

وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها بعنوان «جهود لا تتوقف لتحفيز بيئة الأعمال» أنه تأكيداً لما لقطاع الأعمال من دور رئيس في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال العالمي «أفريقيا»، الذي انطلقت أعماله في دبي بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، وخبراء وشركات ورجال أعمال.

ولفتت النشرة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت انعقاد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الليتواني لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري.

وأكدت النشرة أن حرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على إطلاق الفعاليات التي تؤسس لمسارات جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري عالمياً يأتي في سياق التركيز على وضع خرائط طريق متنوعة وشاملة خاصة في قطاعات الابتكار والتقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

ولفتت إلى أن أحدث إشادة بجهود الدولة كانت من البنك الدولي في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2018» حيث صعدت إلى المركز الـ21 عالمياً والأول عربياً للعام الخامس على التوالي في حين حلّت في المركز الأول عالمياً في محوريّ سهولة دفع الضرائب وسهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والـ10عالمياً في محوريّ حماية المستثمرين الأقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات.