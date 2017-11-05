ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي يوصي بتعزيز العمل المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

أوصت الدورة الرابعة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي عجمان 2017 مع ختام أعمالها الخميس الماضي بتعزيز التعاون بين دوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد بهدف تحقيق المستهدفات المحددة ضمن الأجندة الوطنية 2021 للدولة كنهج ومستهدف ضمن خططها واستراتيجياتها المستقبلية.

وأكد الملتقى في ختام أعماله أهمية الربط بين المبادرات والجهود الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية وقطاع الأعمال لضمان دخول الابتكارات الجديدة للسوق الحقيقي إضافة إلى ربط أنظمة ترخيص الأنشطة الاقتصادية بين إمارات الدولة، بما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة عن تراخيص الأنشطة الاقتصادية ليستفيد منها المستثمر بهدف تحفيزه على الاستثمار في الدولة.

كما أكد الملتقى في توصياته تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية بإمارات الدولة ووضع حوافز واضحة لتحفيز الاستثمارات وإيجاد آليات لتحفيز الشركات الكبيرة والجهات الحكومية على زيادة الدعم المالي للبحث والتطوير وتعزيز الابتكار بالدولة. وأوصى باتخاذ خطوات متسارعة لرفع مستوى الجاهزية والوعي لضمان الاستفادة من تطورات تكنولوجيا البلوك شين خاصة في تطوير وتسهيل المعاملات الحكومية مع أهمية تطوير التشريعات المنظمة والأطر والآليات الممكنة لبيئة الأعمال بالدولة بما يدعم تعظيم الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة خاصة تكنولوجيا البلوك تشين واقتصاد المشاركة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وشددت الدورة الرابعة لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي على أهمية الإسراع في جهود إصلاح وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال بإمارات الدولة لخلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت إلى أهمية عقد ورشة عمل تخصصية تعنى بالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي بإمارات الدولة سنويا على هامش دورات ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي القادمة في إمارة الشارقة لاستعراض أبرز التجارب الناجحة في القطاعات المستهدفة وكيفية الاستفادة منها وتعميمها على كافة إمارات الدولة.

وتقوم اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة المنظمة بمتابعة إنجاز التوصيات التي خرجت بها دورة ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي هجمان 2017 خلال 2018. وكان الحدث قد شهد تكريم اللجنة المنظمة للملتقى.