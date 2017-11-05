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«الاقتصاد» تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مونتينيغرو
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تاريخ النشر: الأحد 05 نوفمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال استقباله ميلوتين سيمونوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية مونتينيغرو، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنمية أطر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء الذي حضره عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية مناقشة فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتواصل بين القطاع الخاص في الجانبين، مع التركيز على المجالات الحيوية ضمن الأجندة الاقتصادية للبلدين.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن دولة الإمارات وجمهورية مونتينيغرو تتمتعان بعلاقات ثنائية جيدة، شهدت تنامياً مهماً على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأكد معاليه أنه في ظل الجهود المتواصلة لدولة الإمارات بتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في أسواق جديدة وواعدة في مختلف مناطق العالم، فإن مونتينيغرو تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً للدولة في منطقة البلقان، لما تتمتع به من قطاعات واعدة وغير مكتشفة ومناخ جاذب للاستثمار، مشدداً على أهمية تعزيز تبادل الزيارات والوفود الرسمية والتجارية لرسم خريطة طريق واضحة تحدد أطر التعاون وأهم القطاعات والمشاريع.

وذكر معاليه أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين يعد قليلا نسبيا إلا أن النمو في حجم التجارة بين شهد نموا كبيرا خلال السنتين الماضيتين، حيث بلغ 30 مليون دولار في 2016، وإن الفرصة مواتية لمضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات القادمة. ... المزيد
     
 

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