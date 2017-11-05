هل بإمكان شباب المنطقة أن يعيدوا صياغة قطاع الطيران والفضاء العالمي؟

من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المأثورة: «إن رصيد أي أمة متقدمة هو أبناؤها المتعلمون، وإن تقدم الشعوب والأمم إنما يقاس بمستوى التعليم وانتشاره».
وفي خضم الجهود التي تبذلها الإمارات والمنطقة عموماً لتنويع اقتصاداتها وبناء مجتمعات قائمة على المعارف والعلوم، من دون شك أن نجاح منطقة الخليج العربي مقرون بالدرجة الأولى بقوة شبابها.
كما يعرف الجميع يعتبر قطاع الطيران من أبرز القطاعات التي تسهم بشكل فاعل في تنويع الاقتصاد، بينما بات قطاع الفضاء يحتل مكانة وأهمية متزايدة في عملية التحول الاقتصادي وبناء أجيال قادرة على محاكاة تحديات المستقبل، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أهمية قطاع الطيران تتجاوز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، هذه الأهمية تتمحور حول مفهوم وقيمة التعليم المرتبطة بهذا القطاع المدفوع بالمعرفة والابتكار.
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وفي هذا السياق، اتخذت إيرباص الكثير من الخطوات غير المسبوقة للتعرف على المواهب الكامنة وتشجيعها وتدريبها وتمكينها لتقديم جيل من خبراء عالم الطيران والفضاء في دولة الإمارات، وإذا وسعنا نطاق رؤيتنا وتتبعنا المبادرات المحلية والإقليمية التي أطلقتها حكومات المنطقة التي تركز على الابتكار، يمكننا استنتاج أن منطقتنا تتجه وبوتيرة عالية نحو تبوؤ مكانة لافتة كحاضنة للشباب والمواهب المبدعة، وتحديداً تلك المواهب الرامية إلى إحداث بصمتها في قطاع الطيران والفضاء.
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