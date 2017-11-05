307 أشخاص عاطلون عن العمل في ليشتنشتاين

فيينا (د ب أ)

تراجع عدد العاطلين عن العمل في إمارة ليشتنشتاين بشكل طفيف إلى 307 أشخاص في أكتوبر الماضي، بعدما تراجع بواقع 12 شخصا عن مستوى الشهر السابق عليه حسبما قالت هيئة التوظيف في تلك الإمارة الغنية الصغيرة.

ولا يزال معدل البطالة في الدولة غير العضو بالاتحاد الأوروبي عند 1.6٪، وهو أقل من أي معدل داخل التكتل الأوروبي وفقا لأحدث بيانات أوروبية متاحة في سبتمبر الماضي.

ويعمل نحو 37 ألفا و500 شخص في تلك الإمارة الواقعة في جبال الألب، حتى على الرغم من أن عدد سكانها لا يبلغ سوى نحو 38 ألفا. وهذا أمر ممكن نظرا إلى أن أكثر من نصف العمال يأتون بالقطارات من الخارج ومعظمهم من سويسرا والنمسا المجاورتين.

ويعتمد اقتصاد الإمارة على قطاعاتها الصناعية والخدمية والمصرفية ومعظم القوة العاملة يتم توظيفها في تلك المجالات. وكان هناك أكثر من 800 وظيفة شاغرة في ليشتنشتاين الشهر الماضي.