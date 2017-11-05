307 أشخاص عاطلون عن العمل في ليشتنشتاين

فيينا (د ب أ)
تراجع عدد العاطلين عن العمل في إمارة ليشتنشتاين بشكل طفيف إلى 307 أشخاص في أكتوبر الماضي، بعدما تراجع بواقع 12 شخصا عن مستوى الشهر السابق عليه حسبما قالت هيئة التوظيف في تلك الإمارة الغنية الصغيرة.
ولا يزال معدل البطالة في الدولة غير العضو بالاتحاد الأوروبي عند 1.6٪، وهو أقل من أي معدل داخل التكتل الأوروبي وفقا لأحدث بيانات أوروبية متاحة في سبتمبر الماضي.
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ويعتمد اقتصاد الإمارة على قطاعاتها الصناعية والخدمية والمصرفية ومعظم القوة العاملة يتم توظيفها في تلك المجالات. وكان هناك أكثر من 800 وظيفة شاغرة في ليشتنشتاين الشهر الماضي.