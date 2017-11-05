أول طائرة يونانية في بغداد بعد انقطاع طويل

بغداد (د ب ا)

أعلن وزير النقل العراقي كاظم الحمامي، أمس، هبوط أول طائرة يونانية في مطار بغداد بعد انقطاع لفترة طويلة، مشيراً إلى أن هبوط الطائرة استئناف للرحلات بين البلدين بعد توقيع الاتفاقية الجوية بينهما الأسبوع الماضي.

وقال الحمامي، في بيان، إن «مطار بغداد شهد في الساعات الأولى من، صباح أمس، هبوط أول طائرة يونانية»، مبينا أن «هذه هي أول طائرة من الاتحاد الأوربي تحط على أرض الرافدين بعد انقطاع طويل». وأضاف الحمامي أن «الطائرة تابعة لشركة إير مدتيريان»، لافتاً إلى أن «هذه الطائرة هي بداية لاستئناف الرحلات من اليونان باتجاه بغداد، وافتتاح الخط بين البلدين بعد توقيع الاتفاقية الجوية بينهما».

ووقع وفد من سلطة الطيران المدني، يوم الأربعاء الماضي مع الجانب اليوناني مسودة اتفاق جوي تتضمن تسيير 10 رحلات أسبوعيا بين البلدين، فيما أشارت وزارة النقل إلى أن الاتفاقية الجديدة ستحل محل الاتفاقية القديمة والموقعة عام 1971.