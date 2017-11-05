المكسيك تكتشف حقلاً ضخماً للنفط والغاز

مكسيكو (أ ف ب)

أعلن رئيس المكسيك انريكي بينيا نييتو اكتشاف حقل «ضخم» من النفط والغاز في ولاية فيراكروز شرق البلاد. وقال بينيا نييتو، في لقاء عام، إن الحقل يتضمن احتياطيا يقدر بـ 1.5 مليار برميل من النفط الخام وسيكون «الاكتشاف الأهم في السنوات الـ 15 الأخيرة» في البر لمؤسسة «بيميكس» النفطية العامة. وتابع أن استخراج النفط سيتم «خلال وقت قصير وبكلفة متدنية نسبيا» لان الحقل موجود على مقربة من منشآت لـ «بيميكس».

يأتي الاكتشاف في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج النفط لهذه الشركة في الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.8 مليون برميل في اليوم أي بتراجع نسبته 12% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016. وسجلت «بيميكس» التي تؤمن 16% من عائدات المكسيك خسائر صافية بقيمة 5.3 مليار دولار في الربع الثالث خصوصا نتيجة تبعات الكوارث الطبيعية على إنتاجها في شهر سبتمبر الماضي.