مصرف الشارقة الإسلامي ينال تكريماً خاصاً من «سوق أبوظبي»

الشارقة (الاتحاد)
حاز مصرف الشارقة الإسلامي على تكريم خاص من سوق أبوظبي للأوراق المالية، تقديراً لكونه واحداً من أول 5 شركات مدرجة في السوق تلتزم بتقديم بياناتها المالية عن الربعين الثاني والثالث من العام الجاري ضمن الفترة المحددة لذلك. وجاء هذا التكريم على هامش أعمال الملتقى السنوي للشركات المدرجة في أبوظبي، الذي عقده سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرا.
يأتي تنظيم الملتقى في إطار سعي سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تعزيز شراكته الاستراتيجية مع الشركات المدرجة والارتقاء بهذه الشراكة، وإطلاع الشركاء على آخر الخدمات والآليات.
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ويأتي التكريم دليلاً على شفافية العمل في مصرف الشارقة الإسلامي، والالتزام بسرعة وضع المعلومات في متناول المساهمين. كما يشمل التكريم الشركات المتعاونة مع مصرف الشارقة الإسلامي، وكوادرها، وقسم الشؤون القانونية في المصرف.
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وشملت التحديثات على نظام الإفصاح الإلكتروني للشركات المدرجة حقولاً جديدة، يمكن ربطها بقائمة التقارير وتقديم إجراء جديد في حالة حدوث خطأ في الإفصاح. وبالتالي، فعند الكشف عن الأخطاء، يتم إخطار الشركات، وتتاح لهم فرصة تعديل الخطأ من دون رفض كامل الإفصاح كما كان الحال في السابق.