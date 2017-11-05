مصرف الشارقة الإسلامي ينال تكريماً خاصاً من «سوق أبوظبي»

الشارقة (الاتحاد)

حاز مصرف الشارقة الإسلامي على تكريم خاص من سوق أبوظبي للأوراق المالية، تقديراً لكونه واحداً من أول 5 شركات مدرجة في السوق تلتزم بتقديم بياناتها المالية عن الربعين الثاني والثالث من العام الجاري ضمن الفترة المحددة لذلك. وجاء هذا التكريم على هامش أعمال الملتقى السنوي للشركات المدرجة في أبوظبي، الذي عقده سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرا.

يأتي تنظيم الملتقى في إطار سعي سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تعزيز شراكته الاستراتيجية مع الشركات المدرجة والارتقاء بهذه الشراكة، وإطلاع الشركاء على آخر الخدمات والآليات.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، في تعليق بهذه المناسبة «يمثل التكريم إنجازاً لمؤسستنا بالكامل، ونحن قادرون بفضل العمل الجماعي على تحقيق ما نصبو إليه، فقد جاء تقديم البيانات المالية خلال الإطار الزمني المحدد نتيجة لجهد جماعي بذله القائمون على هذه المهمة». وأضاف: «نطمح إلى مواصلة تنفيذ وتنويع الاستراتيجيات بهدف الحفاظ على سرعة الأداء والنمو على الدوام. ويلتزم مصرف الشارقة الإسلامي بقيم النزاهة، والابتكار، والمسؤولية الاجتماعية».

ويأتي التكريم دليلاً على شفافية العمل في مصرف الشارقة الإسلامي، والالتزام بسرعة وضع المعلومات في متناول المساهمين. كما يشمل التكريم الشركات المتعاونة مع مصرف الشارقة الإسلامي، وكوادرها، وقسم الشؤون القانونية في المصرف.

وخلال الملتقى، قدمت إدارة شؤون الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عرضاً تقديمياً حول أحدث الخدمات الرقمية التي تم إعدادها خصيصاً للشركات المدرجة في السوق. وتم تصميم هذه الخدمات لتلبي متطلبات الإفصاح والشفافية، وضمان سرعة تقديم المعلومات للمساهمين والمستثمرين. وجاء إعداد الخدمات الرقمية في إطار الحوكمة الشفافة واتباعاً للممارسات التجارية السليمة.

وشملت التحديثات على نظام الإفصاح الإلكتروني للشركات المدرجة حقولاً جديدة، يمكن ربطها بقائمة التقارير وتقديم إجراء جديد في حالة حدوث خطأ في الإفصاح. وبالتالي، فعند الكشف عن الأخطاء، يتم إخطار الشركات، وتتاح لهم فرصة تعديل الخطأ من دون رفض كامل الإفصاح كما كان الحال في السابق.