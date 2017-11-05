الغرير يستعرض مبادرات «اتحاد المصارف» مع وزير الخزانة الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)
استضاف معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات «الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 48 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات»، في بداية الأسبوع الحالي ستيفن تيرنر منوشين، وزير الخزانة الأميركي، على مأدبة عشاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وجاءت المأدبة التي حضرتها باربرا ليف، سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، ومبعوثون آخرون من وزارة الخزينة الأميركية والسفارة الأميركية، تأكيداً على العلاقات الثنائية المتينة التي تربط دولة الإمارات بالولايات المتحدة.
وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورؤساء عدد من البنوك الأعضاء الموجودة في الدولة.
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وسلط معالي عبدالعزيز الغرير الضوء خلال الاجتماع، على العديد من المبادرات التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات. وكان من أهم نتائج التعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات وضع المبادئ التوجيهية للقطاع المصرفي بخصوص «التقييم المستقل لإطار عمل مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات» في البنوك العاملة في الدولة، الذي ساهم أيضاً في إعداد دراسة حول «ضوابط شركات الصرافة وإطار عملها».
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ومن المؤمّل أن تعزز هذه الإجراءات ثقة العالم بالقطاع المصرفي الإماراتي وتسهّل الحوار متعدد الأطراف بين الجهات التنظيمية والهيئات المختصة بهدف تقليص الآثار السلبية فيما يتعلق بـ «الحد من المخاطر» (De-risking) كما شهدنا مؤخراً، بما يسمح للشركات القانونية مزاولة أعمالها دون أي عوائق من خلال تعزيز قدرات البنوك الأعضاء بعملية المقاصة بالدولار الأميركي.