ياسر عبد المجيد مستثمر في «صيدلية الطبيعة»

ريم البريكي (أبوظبي)
تعلم ياسر أحمد عبدالمجيد، خبير الطب البديل وعلوم الأعشاب، سر العمل التجاري والعلاجات بالأعشاب ومن والده الذي توارثها بدوره عن أجداده. لم يكن المشروع فقط منذ بدايته مقتصراً على الأعشاب، فقد وظف والده خبرته في تركيب المنتجات وتصنيع منتج حصري بالمركز، وذي علامة تجارية تحمل اسم الهلال الإماراتي.
ولعل أبرز ما ساهم في ازدهار المركز، الذي يعد أحد أهم مراكز العلاجات الطبية البديلة في الدولة، فاعلية المنتجات في علاج العديد من الأمراض، والمشاكل الصحية، إلى جانب حصولها على شهادة الأيزو العالمية للجودة والتي تثبت مدى جودة المنتجات خلوها من أي مواد ضارة بالصحة والسلامة العامة.
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وقال عبدالمجيد: ما يميزنا في السوق الإرث المعرفي الكبير الذي يمتد لأكثر من 6 عقود، كما نملك وصفات نادرة لأكثر من منتج، ولدينا المعرفة اللازمة على عمل مستحضرات من الأعشاب والعسل حسب الطلب. وكذلك لدينا موردون من ملاك المزارع والمناحل في كثير من دول العالم نتعامل معهم منذ سنين طويلة.
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