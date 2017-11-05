«الإنماء التجاري والسياحي» تشارك في المعرض

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن مشاركتها للعام الخامس عشر على التوالي في معرض سوق السفر العالمي، الذي تبدأ فعالياته في 6 نوفمبر، وتستمر لغاية 9 نوفمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن، وتهدف المشاركة إلى دعم وتعزيز حضور إمارة الشارقة الدولي وإبراز مكانتها السياحية على الخريطة العالمية.

ويُعد معرض سوق السفر العالمي من أهم الأحداث السياحية العالمية الذي يجمع رواد السياحة والسفر من مختلف دول العالم وصناع السياحة والمهتمين في القطاع السياحي ومختلف وسائل الإعلام العالمية.

وتترأس هيئة الإنماء التجاري والسياحي وفد إمارة الشارقة الذي يضم 12 جهة من القطاعات المختلفة في الإمارة وهي: هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية ومؤسسة رياضة المرأة وإدارة متاحف الشارقة، هيئة مطار الشارقة الدولي، وكالة مطار الشارقة للسفريات«ساتا»، ومنتجع الشيراتون وفندق البيت وفندق ورمادا وفندق رويال توليب وقرية الشعب وصحيفة «تراف توك Travtalk».