«الإنماء التجاري والسياحي» تشارك في المعرض

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة عن مشاركتها للعام الخامس عشر على التوالي في معرض سوق السفر العالمي، الذي تبدأ فعالياته في 6 نوفمبر، وتستمر لغاية 9 نوفمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن، وتهدف المشاركة إلى دعم وتعزيز حضور إمارة الشارقة الدولي وإبراز مكانتها السياحية على الخريطة العالمية.
ويُعد معرض سوق السفر العالمي من أهم الأحداث السياحية العالمية الذي يجمع رواد السياحة والسفر من مختلف دول العالم وصناع السياحة والمهتمين في القطاع السياحي ومختلف وسائل الإعلام العالمية.
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