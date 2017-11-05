«الشارقة» تكامل سياحي يرتقي بها إلى المدن العالمية

ماجد الحاج (الشارقة)

أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، على تكاتف جهود كل المؤسسات والدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية بتطوير وتحسين تجربة السائح القادم إلى إمارة الشارقة.

وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»: تكمن العلاقة التكاملية لتحقيق رؤية 2021 التي وضعتها الهيئة للارتقاء وتطوير الجانب السياحي للشارقة باعتبارها أحد الروافد المهمة للاستثمار ودعم الناتج المحلي للإماره الواعدة بمنشآتها السياحية، منوها إلى أهمية الشركاء الأساسيين، حيث العلاقة المتكاملة نحو تطوير القطاع السياحي ورفده بالمزيد من الإنجازات والنجاحات.

وأضاف: «هناك عدة جهات نعمل معها عن قرب في جميع خططنا التطويرية، منها الجهات العاملة في مجال الفنادق والضيافة وشركات السفر والطيران والجهات الثقافية والإعلامية وقطاع المواصلات، فنحن نحتاج إلى تضافر الجهود المشتركة بيننا وبين الشركاء من القطاعين الخاص والحكومي لنحقق أهدافنا ونرتقي بالقطاع السياحي».

وأوضح رئيس الهيئة، أن رؤية سياحة الشارقة 2021 تستهدف زيادة التدفقات السياحية للإمارة والوصول إلى 10 ملايين سائح وزائر، وتأتي الخطة الاستراتيجية في أعقاب دراسة معمقة عن السوق السياحي للشارقة، وتقدم عروضاً وفرصاً في القطاع على 4 محاور أساسية، يضمن المحور الأول تعزيز مكانة الشارقة كوجهة مثالية للسياحة العائلية من خلال طرح باقات وعروض متميزة مصممة خصيصاً للعائلات، والمحور الثاني اتباع مقاربة مبتكرة في تطوير القطاع السياحي بهدف تحسين تجربة السائح من خلال تقديم حلول مبتكرة، وفي ما يخص المحور الثالث تطوير وتنمية القدرات والمقومات السياحية لتصل للمستويات العالمية لتحسين كفاءة القطاع السياحي من خلال الشراكة والتعاون، وأخيراً الاستمرار في تطوير مكانة الشارقة كمحور ثقافي عالمي والذي يتوافق تماماً مع أهداف الشارقة في تقديم السياحة العائلية.